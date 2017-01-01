В Перми открылся новый офис Управления по вопросам миграции ГУ МВД

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Сегодня в Перми состоялось торжественное открытие нового офиса Управления по вопросам миграции ГУ МВД России по Пермскому краю. Участие в церемонии приняли первый замминистра внутренних дел России, генерал-полковник полиции Александр Горовой, губернатор Прикамья Максим Решетников, руководство пермской полиции.

Новое здание управления находится на ул. Островского, 60. Там жители региона будут получать 14 видов услуг. Среди них выдача паспортов, регистрация граждан и лиц без гражданства (пребывающих на территории России), выдача документов на право проживания, оформление документов и разрешений на въезд в Российскую Федерацию и выезд за границу.

В ближайшее время в новом здании завершится оборудование помещений для маломобильных групп населения. Все услуги людям с ограниченными возможностями здоровья будут предоставляться на первом этаже, в старом здании они предоставлялись на четвёртом и пятом этажах.

Как отметил начальник ГУ МВД России по Пермскому краю Михаил Давыдов, открытие нового здания управления — долгожданное событие: работы велись несколько лет. Он поблагодарил Министерство внутренних дел РФ и власти Пермского края за поддержку в реализации проекта.