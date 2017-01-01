В России могут вернуть наказание за незначительное превышение скорости

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Фото: Константин Долгановский

Правительство России поручило МВД и Министерству транспорта подготовить предложения по усилению санкций за ряд нарушений ПДД. Скорее всего, среди них окажется возвращение штрафа за превышение скоростного лимита на 10 км/ч. Также прорабатывается вопрос об ужесточении наказания за езду с нечитаемыми номерами, нарушение правил остановки и стоянки.

Информацию о предполагаемых изменениях приводит «Коммерсант» со ссылкой на текст поручений по итогам заседания правительственной комиссиии по безопасности дорожного движения, которую возглавляет вице-премьер Максим Акимов.

По сведениям издания, до 1 марта 2019 года МВД и Минтранс должны представить предложения по изменению КоАП в части введения штрафа за превышение скорости на 10—20 км/ч. Напомним, с 1 марта 2013 года превышение лимита менее чем на 20 км/ч. ненаказуемо.