За год через «Школу парламентаризма» прошли порядка 100 человек

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В минувшую пятницу, 14 декабря, состоялось закрытие образовательно-политического проекта «Школа парламентаризма». За год, по результатам отборочных испитаний, через неё прошли порядка 100 человек. Большинство из них — студенты и школьники старших классов учебных заведений Прикамья.

Образовательная программа школы состояла из четырёх модулей: «Политическая система», «Международные отношения», «Информационные технологии» и «Избирательные технологии». Помимо непосредственно образовательной программы, проект стал местом диалога между представителями органов власти. Таким образом, во время обучения участникам удалось не только освоить необходимые навыки, но и узнать о практической реализации деятельности у действующих депутатов.

По итогам занятий около 70 участников «Школы парламентаризма», успешно освоивших образовательную программу, получили рекомендацию на включение в Молодёжный кадровый резерв Пермского края. Наиболее активные участники (30 человек) получили направления на прохождение практики в общественно-политических организациях и органах местного самоуправления.

На закрытии были объявлены победители и награждены команды по социальному проектированию. Лучшими стали экологический проект «Наш город — чистый город!» и интерактивная игра по истории столицы Прикамья «Загадки Перми: история и культура». Победителям конкурса социального проектирования будет оказана дополнительная поддержка со стороны партнёров проекта. Также они будут рекомендованы для защиты на финальном этапе всероссийского проекта «Школа парламентаризма», который пройдёт в Москве.

Игорь Сапко, депутат Госдумы РФ:

— Я искренне рад, что «Школа парламентаризма» становится содержательной площадкой, где мы можем откровенно разговаривать друг с другом, вести дискуссии на разные темы, слышать и слушать друг друга. Очень важно, что сейчас молодёжь становится политически подкованной и общественно активной.

Источник — пресс-служба партии «Единая Россия»