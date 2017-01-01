Госстройнадзор подал иск к РЖД из-за треснувшей ветлечебницы нового Пермского зоопарка

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Замазанные трещины ветлечебницы

Фото: Наталья Тимофеева

Инспекция государственного строительного надзора Пермского края подала иск к генеральному подрядчику зоопарка «РЖДстрой» в связи с ненадлежащим возведением ветеринарной лечебницы. Компания нарушила технологии строительства при её возведении. Инспекция потребовала, чтобы объект был построен заново, в соответствии со всеми нормативами и требованиями.

Напомним, во время проверки в возводимом помещении ветлечебницы обнаружили трещины, идущие по фасаду здания. Как заявил тогда главный инженер Управления капитального строительства Пермского края Андрей Колмогоров, нельзя сказать, что кто-то где-то ошибся или недоработал. «Все выполнили работы в рамках предельно допустимых отклонений. Но эти погрешности друг на друга наложились, и получился такой результат. При строительстве следующих этапов все эти замечания будут учтены», — добавил чиновник.

На основании заключения от лаборатории Пермского политехнического университета технический совет при министерстве строительства Пермского края принял решение о демонтаже здания и возведении нового. Подрядчик выполнит работы за свой счёт.

Напомним, в первом квартале 2019 года должно начаться строительство второй очереди зоопарка. В этом году «РЖДстрой» собирается приступить к возведению сцены и здания «Овцебык». Также в начале 2019 года в зоопарке начнутся работы по художественному оформлению вольеров для обезьян.

Полностью зоопарк планируют сдать в 2020 году. Общая стоимость строительства составляет порядка 4,9 млрд руб.