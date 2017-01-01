Уголовное дело одного из руководителей судебных приставов Прикамья направлено в суд

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Прокуратура Перми утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении начальника — старшего судебного пристава межрайонного отдела по исполнению особых исполнительных производств, розыску должников и их имущества Управления ФССП России по Пермскому краю. Об этом сообщает пресс-служба надзорного органа.

Она обвиняется в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 286 УК РФ (превышение должностных полномочий), ч. 1 ст. 291.2 УК РФ (мелкое взяточничество), ч. 1 ст. 169 УК РФ (воспрепятствование законной предпринимательской или иной деятельности). Уголовное дело возбуждено по материалам прокурорских проверок.

Установлено, что обвиняемая, будучи должностным лицом, находясь при исполнении служебных обязанностей, в течение 2017 года совершила ряд противоправных действий.

В частности, обладая соответствующими властными полномочиями, она отменила правомерно наложенный арест банковского счёта организации-должника, в результате чего последняя сняла со счёта более 1,7 млн руб. Также старший судебный пристав получила два подарочных сертификата за отмену запрета в рамках исполнительного производства на регистрационные действия в отношении квартиры, расположенной в Перми.

Помимо этого, чиновница существенно нарушила права и законные интересы ООО «Прогресс-2000». В результате её незаконных действий — необоснованного наложения ареста в рамках исполнительного производства на всё принадлежащее фирме недвижимое имущество — оно было лишено возможности осуществлять предпринимательскую деятельность, в частности — заключать и пролонгировать долгосрочные договоры аренды с крупными арендаторами.

Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.

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