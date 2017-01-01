МС-21 с ПД-14 подготовят к полёту в 2019 году ОДК и ПАО «Корпорация «Иркут» согласовывают планы по интеграции пермского двигателя в перспективный самолёт

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Фото: Нина Падалко

Объединённая двигателестроительная корпорация (ОДК) и ПАО «Корпорация «Иркут» в настоящее время согласовывают совместные планы работ по интеграции пермского двигателя ПД-14 и перспективного узкофюзеляжного самолёта МС-21. Об этом сообщили в краевом правительстве.

Конструкторская, сертификационная и эксплуатационная документация будет утверждена к июню 2019 года, а заключение к первому вылету выдадут в июле 2019 года, уточняют в пресс-службе «ОДК — Пермские моторы».

Уже сейчас ОДК готовит систему послепродажного обслуживания для нового двигателя.

Напомним, в октябре новый российский высокотехнологичный и конкурентоспособный авиационный двигатель ПД-14, разработанный пермскими моторостроителями, получил сертификат типа. Документ подписан руководителем Федерального агентства воздушного транспорта (Росавиация) Александром Нерадько.

По словам министра промышленности и торговли РФ Дениса Мантурова, получение сертификата типа подтверждает готовность ПД-14 к реализации и эксплуатации. «Можно констатировать: успешно создан первый в современной России турбореактивный двигатель для гражданской авиации», — подчёркивал Денис Мантуров.