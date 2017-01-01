«Парма» сенсационно обыграла «Уникс»

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Фото: vtb-league.com

В воскресенье, 16 декабря, пермский баскетбольный клуб «Парма» впервые в своей истории обыграл казанский «Уникс» — 68:66. До этого все четыре матча пермяки уступали казанцам.

«Уникс» прилетел в Пермь, имея всего одно поражение в нынешнем сезоне при семи победах, расположившись на третьем месте. «Парма» же при двух победах и шести поражениях находилась на предпоследнем месте, поэтому фаворит был очевиден.

Несмотря на это, пермяки сразу же показали, что уступать без боя не намерены и выиграли первую четверть с разницей в семь очков. Во второй четверти гости, казалось, переломили ход игры, т. к. позволили хозяевам набрать всего девять очков.

Но игроки «Пармы» сдержали натиск и заняли столь плотную оборону, что игроки «Уникса» часто не попадали свои броски. Ключевой момент наступил в самом конце матча, когда Коди Джастис попал дальний трёхочковый бросок, а гости не смогли забить в ответной атаке. В итоге «вымученная» тяжёлая победа «Пармы».

Лучшим игроком у пермяков стал Эйгирдас Жукаускас, набравший 17 очков. Рашард Келли совершил 11 подборов, а Тайлер Ларсон отдал девять результативных передач.

Николайс Мазурс, главный тренер БК «Парма»:

— Поздравляю команду и болельщиков с победой. Хочу поблагодарить всех, кто приложил руку к победе за их самоотдачу. После игры с «Калевом» мы произвели корректировки. Могу сказать, что тяжёлая работа дает результат, команда заслужила эту победу. Важно, что у нас проявились лидеры на площадке, которые поддержали темп, помогли контролировать игру, придали общий боевой настрой и помогли забить важные мячи.

После этой победы пермская команда поднялась на десятое место в чемпионате. Следующий матч «Парма» проведёт уже в среду, 19 декабря, это будет четвертьфинальная игра на Кубок России в гостях против «Востока-65» из Южно-Сахалинска.