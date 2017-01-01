Бывший глава Чайковского предстанет перед судом

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Чайковская городская прокуратура утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении бывшего главы Чайковского городского поселения Алексея Третьякова. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Третьяков обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 286 УК РФ (превышение должностных полномочий). Установлено, что в 2017 году обвиняемый, достоверно зная об отсутствии у одной из его подчинённых оснований для предоставления служебного жилого помещения, единолично, в отсутствие законных оснований, превышая свои должностные полномочия, принял решение о предоставлении ей служебного жилья.

Впоследствии данная квартира незаконно была обращена в собственность одного из членов семьи муниципального служащего.

За указанное деяние предусмотрено наказание вплоть до лишения свободы на срок до 7 лет