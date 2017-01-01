Возбуждено уголовное дело по факту крушения поезда в Пермском крае

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В субботу, 15 декабря, примерно в 21:00 по местному времени в Пермском крае произошло крушение поезда — с рельсов сошли семь пустопорожних вагонов грузового поезда, следовавшего в составе ста вагонов по маршруту ст. Агрыз — ст. Дружинино.

Об инциденте сообщает Красноуфимская транспортная прокуратура. Ведомство проводит проверку исполнения законодательства о безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта. На месте происшествия работает следственная группа.

Установлено, что сход вагонов произошёл из-за падения стрелы гусеничного крана Hitachi КН-300-э, использовавшегося при производстве работы по строительству автомобильной дороги «Обход п. Куеда» с путепроводом через железную дорогу в Куединском районе Пермского края. Кран находился в 18 м от железнодорожного пути. Строительные работы производились ЗАО «Уралмостострой» (Пермь).

В результате произошедшего движение поездов по указанному участку пути было остановлено примерно на 12 часов. Это привело к задержке девяти пассажирских поездов.

По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 267 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта). По уголовному делу проводятся следственные действия и оперативно-розыскные мероприятия, ход расследования находится на контроле Красноуфимской транспортной прокуратуры.

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