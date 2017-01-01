В ПГНИУ презентуют монографию пермских учёных по решению экологических проблем КУБа

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Река в г. Кизел

Фото: Игорь Катаев

Во вторник, 18 декабря, в зале заседаний Учёного совета Пермского государственного национального исследовательского университета состится презентация монографии заслуженного эколога РФ Н. Г. Максимовича и профессора С. В. Пьянкова «Кизеловский угольный бассейн: экологические проблемы и пути решения». А также — открытого интернет-ресурса «Эколого-геоинформационная «ГИС Кизеловского угольного бассейна».

Экологическая ситуация на территории ликвидированного в начале этого века Кизеловского угольного бассейна и зоне его негативного влияния, является одной из наиболее неблагоприятных в Пермском крае и России.

После ликвидации бассейна прошло 20 лет. Однако, несмотря на проводимые федеральными органами природоохранные мероприятия ситуация не улучшается, сообщили авторы работы.

В представленной на презентации монографии изложена концепция, позволяющая изменить существующий в настоящее время подход к решению экологических проблем Кизеловского угольного бассейна и улучшить ситуацию. При написании книги использовалась «Геоэкологическая геоинформационная система Кизеловского угольного бассейна», разработанная в Пермском университете и Естественнонаучном институте при поддержке гранта РФФИ и Русского географического общества.

Эта система позволяет организовать регулярный мониторинг и оперативно оценивать экологическую обстановку. На её основе разрабатывать и обосновывать природоохранные мероприятия и, как следствие, принимать управленческие решения.

Как сообщили организаторы, изложенная в монографии концепция одобрена на рабочем совещании у заместителя министра энергетики России в конце ноября этого года, а также руководством немецкой компании DMT GmbH&Co.KG, являющейся ведущей в мире по ликвидации последствий угледобычи. Решение наиболее острой экологической проблемы Пермского края похоже наконец-то сдвинулось с мёртвой точки.

Мероприятие пройдёт по адресу ул. Букирева, 15, 1 корпус, левое крыло, 4 этаж. Начало в 15.15.

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