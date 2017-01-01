«СИБУР-Химпром» снизил объём органических веществ в сточных водах в 12 раз

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Константин Югов

Фото: пресс-служба предприятия

Пермское предприятие «СИБУРа» подвело итоги в области устойчивого развития компании, представив результаты работы за 2018 год региональным СМИ.

Для журналистов была проведена экскурсия по территории предприятия: о высокой экологичности производства и очистных сооружений рассказала начальник отдела экологии Мария Лунькова. В деловой части мероприятия комплексный отчёт компании в области устойчивого развития (GRI SRS) представил генеральный директор «СИБУР-Химпрома» Константин Югов.

В 2018 году 356 млн руб. было инвестировано в реализацию целевой экологической программы предприятия. В результате на 5% снизился индекс воздействия на окружающую среду.

Одно из ключевых мероприятий программы текущего года — пуск в ноябре комплекса биологической очистки сточных вод. Это самая масштабная реконструкция очистных сооружений в Пермском крае за последние 8 лет.

Благодаря запуску комплекса «СИБУР-Химпром» снизил объём органических веществ в сточных водах в 12 раз. Общий бюджет проекта — 663 млн руб.

Особое внимание на «СИБУР-Химпроме» уделяется вопросам охраны труда и промышленной безопасности. Более 30 млн руб. в 2018 году направлено на мероприятия по охране труда. 450 млн руб. — общий бюджет предприятия на реализацию целевой программы по повышению уровня промышленной безопасности, в том числе вклад в развитие риск-ориентированного подхода в целом в России. Большая работа была проведена в отношении энергоэффективности на предприятии. Более 114 млн руб. составила общая сумма экономического эффекта от энергосберегающих мероприятий за 2017 год и 110 млн руб. — прогноз экономического эффекта в текущем.

Кроме того, важным событием уходящего года стало завершение механо-монтажных работ на производстве ДОТФ. Планируется, что запуск производства произойдёт в первом полугодии 2019 года.

Источник — пресс-служба предприятия

Фото: пресс-служба предприятия