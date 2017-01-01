«Пермский край — лидер в цифровизации», — директор департамента Минэкономразвиятия РФ

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Фото: Пресс-служба губернатора Пермского края

В четверг, 13 декабря, на совместном заседании Управляющего комитета по реализации региональной программы по повышению производительности труда и поддержки занятости и Совета директоров промышленных предприятий Пермского края подвели итоги реализации приоритетной программы за 2018 год.

Губернатор Пермского края Максим Решетников отметил, что в «пилот» программы по повышению производительности труда в прошлом году вошло 21 предприятие. В этом году их стало уже 30. «Производительность труда — один из важнейших национальных проектов с амбициозной целью: вовлечь в экономику 10 тыс. средних и крупных предприятий по всей стране, увеличить производительность труда на 5%. В крае планируем вовлечь в проект 90 предприятий и порядка 65 тыс. сотрудников промышленных предприятий», — обозначил краевые задачи глава региона.

В 2018 году в Прикамье проведено опережающее обучение для свыше 5 тыс. сотрудников предприятий — это 10% от общего числа занятых.

Наиболее востребованными направлениями обучения оказались «Бережливое производство», «Автоматизация и цифровизация производства», «Профессиональная подготовка», «Инженерные и производственные компетенции», «Развитие системы менеджмента качества».

По результатам прохождения первой пилотной программы «Экспортного марафона», пять предприятий Пермского края ведут переговоры с потенциальными клиентами из целевых стран (Турция, Индонезия, Италия, Великобритания, Германия, США, Китай, Вьетнам, Египет, Иран, Сербия), определены методы выхода на новые рынки, ведётся проработка контактов.

Реализацию программы по повышению производительности труда в Пермском крае оценила директор Департамента производительности и эффективности Минэкономразвития России Юлия Урожаева. По её словам, дальше предприятиям необходимо двигаться в сторону развития экспортного потенциала.

«Мы видим значительный экспортный потенциал у пермских предприятий и что это может стать точкой роста. Второе направление для роста местных предприятий — это цифровизация. Весь мир движется в этом направлении, а Пермь является лидером этого процесса. Для нас это очень приятно и важно. Ещё одно важное направление — это вовлечение в программу повышения производительности труда предприятий социально-бюджетного сектора», — резюмировала Юлия Урожаева.

Цель программы «Повышение производительности труда и поддержка занятости» — реализация региональных программ повышения производительности труда и поддержка занятости в субъектах Российской Федерации, которые позволят повысить производительность труда на предприятиях-участниках не менее чем на 30%.

Срок реализации программы — с сентября 2017 года по декабрь 2025 года.

Источник — пресс-служба губернатора Пермского края