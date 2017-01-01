На премии «Посол Пермского края» представят календарь событий региона на 2019 год

Твитнуть Поделиться Плюсануть Поделиться

Впервые на торжественной церемонии вручения премии «Посол Пермского края» будут анонсированы события 2019 года в сфере культуры, туризма и спорта. Организаторы мероприятий расскажут, чем Прикамье будет удивлять жителей и гостей региона в следующем году, сообщили организаторы премии.

Елена Соснина, руководитель агентства по туризму и молодёжной политике Пермского края:

— Уже 20 декабря «Посол» станет главной площадкой, на которой будет представлен календарь событий 2019 года, в том числе несколько мероприятий федерального и международного уровня. Их детали широкая общественность впервые сможет узнать во время сессии коротких презентаций. Таким образом, «Посол Пермского края» не только скажет «спасибо» проектам уходящего года, но и даст старт событиям будущего.

Тем временем закончился приём заявок на соискание премии «Посол Пермского края». Всего было подано более 70 заявок от организаций и частных лиц.

В понедельник, 17 декабря, организаторы объявят шорт-лист премии, куда войдут главные претенденты на звание амбассадора региона. Торжественное объявление победителей и вручение статуэток состоится 20 декабря в Фестивальном доме.

Напомним, премия «Посол Пермского края» будет вручена уже в четвёртый раз. Это публичная благодарность от региона людям, организациям и проектам, внёсшим, по итогам года, значительный вклад в повышение и продвижение туристической привлекательности Прикамья.

Организатором «Посла» выступает Туристский информационный центр. Премия проводится при поддержке министерства культуры Пермского края, Агентства по туризму и молодёжной политике Пермского края и фестиваля «Пермский период. Новое время».