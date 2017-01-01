Больше всего к 300-летию Перми жители ждут новый зоопарк и благоустройство мест отдыха

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Фото: Виталий Кокшаров

Строительство нового пермского зоопарка и благоустройство мест отдыха — парков и скверов — в числе наиболее ожидаемых жителями краевой столицы проектов, которые будут реализованы в рамках подготовки к 300-летнему юбилею Перми.

Такие данные по итогам специального опроса приводит социологическое агентство СВОИ. Среди проголосовавших 61,5% пермяков назвали строительство зоопарка самым интересным проектом, который готовится к празднику. Еще 47,6% выбрали таким проектом реконструкцию парков и скверов. На третьем месте — 42,2% проголосовавших — также проект, связанный с благоустройством, реконструкция набережной Перми.

Как напомнили в мэрии города, в этом году благоустроены 15 скверов и парков. Среди них сквер Авиаторов, бульвар им. Братьев Игнатовых, сквер на улице Худанина, сквер «Аллея Памяти» на улице Екатерининской, сквер на улице Мира в посёлке Новые Ляды, сквер им. Мичурина, сквер им. Землячки, сквер Желаний, Райский сад, сквер у Дворца культуры им. Солдатова, сквер у памятника архитектуры «Дом чекистов». Кроме того, в этом году начался капитальный ремонт набережной на участке от Соборной площади до ОАО «Порт Пермь» и благоустройство эспланады, где в сентябре состоялся тестовый запуск нового фонтана.

Татьяна Бойко, заведующая кафедрой лесоводства и ландшафтной архитектуры ПГАТУ, кандидат биологических наук:

— В Перми стало больше внимания уделяться благоустройству и озеленению парков и скверов. Особенно отмечу дополнительную посадку деревьев. У нас в городе все скверы созданы давно. Деревья там со временем теряют свой вид и нуждаются в замене. Так, необходимо подсаживать новые молодые деревья. Когда жители города видят, что за парком или сквером ухаживают, то и отношение людей меняется. Восстановление скверов, таких, как им. Землячки, положительно сказывается на настроении жителей. Поэтому важно восстанавливать и благоустраивать наши старые, «заслуженные» скверы.





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