Игорь Субботин назначен заместителем главы Перми Он будет курировать развитие городской инфраструктуры

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Игорь Субботин

Фото: Пресс-служба партии «Единая Россия»

Глава Перми Дмитрий Самойлов подписал распоряжение о назначении Игоря Субботина своим заместителем. Он приступит к обязанностям 18 декабря, и будет курировать функционально-целевой блок «Развитие инфраструктуры».

Игорь Субботин на протяжении почти десяти лет возглавлял Дзержинский район Перми. Он сменит на посту зама Сергея Романова, который ушёл в отставку после критики губернатора Максима Решетникова. Исполнять обязанности главы района с 18 декабря будет первый заместитель районной администрации Николай Ракинцев.