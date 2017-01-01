Игорь Субботин назначен заместителем главы Перми
Он будет курировать развитие городской инфраструктуры
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Глава Перми Дмитрий Самойлов подписал распоряжение о назначении Игоря Субботина своим заместителем. Он приступит к обязанностям 18 декабря, и будет курировать функционально-целевой блок «Развитие инфраструктуры».
Игорь Субботин на протяжении почти десяти лет возглавлял Дзержинский район Перми. Он сменит на посту зама Сергея Романова, который ушёл в отставку после критики губернатора Максима Решетникова. Исполнять обязанности главы района с 18 декабря будет первый заместитель районной администрации Николай Ракинцев.
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