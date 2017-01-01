В 2019 году в Пермском крае отремонтируют 800 км дорог

Твитнуть Поделиться Плюсануть Поделиться

Фото: Пресс-служба губернатора Пермского края

Сегодня, 13 декабря, на заседании правительства Пермского края власти обсудили итоги дорожного сезона 2018 года и рассказали о планах на следующий год. Напомним, в текущем году на дорожную отрасль направили рекордную сумму в 12,9 млрд руб.

Максим Решетников, губернатор Пермского края:

— В этом году мы направили на дороги вдвое больше, чем направлялось на развитие дорожной сети в 2016 году. Планируем и дальше финансирование увеличивать. Как результат, видим, что объём дорожно-строительных работ увеличили по сравнению с 2016 годом в 2,5 раза. Недавно сдали один из ключевых дорожных объектов этого года — ул. Героев Хасана в Перми. Запустили временное движение на первом этапе дороги Березники — Соликамск.

Как доложил министр транспорта Пермского края Николай Уханов, за строительно-ремонтный сезон этого года в регионе отремонтировано 854 км дорог, из них 395 км — региональные дороги, остальные — муниципальные. Построено и реконструировано 21,8 км дорог.

Сейчас в Пермском крае реализуются семь масштабных объектов дорожного строительства: участок дороги Березники — Соликамск (292-й км — 313-й км), завершить его полностью запланировано в 2022 году, мост через реку Чусовую (планируемый срок завершения строительства — 2021 год). В следующем году предполагается завершение работ на обходе Чусового, обходе пос. Куеда, участке дороги Частые — Бабка, Восточном обходе (4-й—9-й км), а также реконструкции шоссе Космонавтов на участке от реки Мулянки до аэропорта.

На последующие годы запланирована реализация ещё 12 объектов адресной инвестиционной программы края. В их числе, например, строительство перехода ул. Строителей от ул. Куфонина до ул. Стахановской, Северного автомобильного обхода Перми, дороги Кунья — Губаха, а также реконструкция дорог Барда — Куеда и Ощепково — Шемейный.

Кроме того, в регионе продолжится передача автомобильных дорог в федеральную и краевую собственность. В 2019 году планируется передать дорогу Кудымкар — Сыктывкар, Западный и Южный обходы Перми в федеральную собственность. Это позволит направлять на региональные дороги дополнительно 330 млн руб. в год. При этом из муниципальной в краевую собственность предполагается перевести дороги Чердынь — Ныроб и Кунгур — Соликамск. Напомним, в 2018 году в региональную собственность переведены 35 муниципальных дорог общей протяжённостью 417 км.

По итогам 2018 года, в рамках федерального проекта «Безопасные и качественные дороги» удалось сократить долю аварийных участков на 7%, в планах на следующий год — сократить ещё на 14% и довести долю дорог в Пермской агломерации в нормативном состоянии до 67%.

В 2019 году планируется построить и реконструировать более 56 км дорог, отремонтировать — более 800 км. По данным на 7 декабря, в регионе уже заключены договоры на выполнение половины дорожно-строительных работ, запланированных на следующий сезон, остальные контракты планируется заключить до 1 марта.

Одним из самых ожидаемых дорожных объектов, находящихся в федеральном ведении, является дорога Пермь — Екатеринбург. Очередной участок дороги должны были сдать в этом строительном сезоне. Однако, по словам Сергея Царькова, возникли затруднения с переносом сетей. Эти работы будут продолжены весной 2019 года, после чего объект будет введён в эксплуатацию.

Источник — пресс-служба Пермского края