Обзор пермской городской газеты «Пятница» от 14 декабря

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Хорошие дороги — норма жизни. В ближайшие годы регион получит сотни километров качественного дорожного полотна.

Льготы, дороги и демография. Главные социально-экономические инициативы Законодательного собрания в 2018 году.

Татьяна Шестакова: Мы добиваемся, чтобы люди получали всё, что им полагается. Депутат Законодательного собрания Пермского края — о вопросах, волнующих пермяков, и о помощи людям.

На защите прав и интересов избирателей. Об особенностях работы депутата, его трудовых буднях, о проделанной работе рассказывает депутат краевого Законодательного собрания Егор Заворохин.

В фарватере преобразований. Новые автобусы, маршрутная сеть, разнообразное тарифное меню. Что ожидает пермяков в следующем году?

По пути общности целей. «Единая Россия» подвела итоги года и определилась с планами по развитию.

В режиме постоянного контроля. За состоянием дорог Пермского края наблюдает Центральная диспетчерская служба (ЦДС).

Всему основа — качество! В 2018 году проверка качества дорожных работ осуществлялась на всех объектах Пермского края.

Ровно 60 градусов. В микрорайоне Зелёное Хозяйство завершаются работы по настройке системы индивидуального подогрева горячей воды.

Для ликвидации аварий выходных нет. Что делать, если в новогодние каникулы произойдёт авария, кому звонить и куда бежать?

На зависть соседям. В Перми завершилась приёмка очередного многоквартирного дома (МКД) после комплексного капитального ремонта.

В новый год — без забот! Пермякам предлагают встретить новогодние каникулы без коммунальных долгов.

Да будет газ! Рассказываем о том, как подключиться к голубому топливу.

К доктору без очереди. Попасть на приём к участковому врачу стало в четыре раза легче — таковы результаты проекта «Новая поликлиника».

Евгений Камкин: Ты спасаешь жизнь человеку, и это даёт тебе сильные эмоции, адреналин. Развеиваем мифы и проверяем факты о работе скорой помощи вместе с главным врачом службы в Перми.

С наступающим! Ступаем увереннее и не уступаем суставным заболеваниям.

Инвестиции в науку. Университеты Перми и Санкт-Петербурга откроют совместную магистратуру.

Новое поколение. В администрации Перми прошли Дни молодого специалиста.

По родным просторам. В Перми состоялась презентация молодёжного туристического проекта «Не сиди дома».

История в домах. Вышел очередной выпуск сборника «Пермский дом в истории и культуре края».

Я люблю тебя, жизнь! Пермяков приглашают принять участие в фестивале песни.

Газета «Пятница» выходит тиражом 120 тыс. экземпляров и распространяется бесплатно.

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