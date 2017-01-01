За год в Прикамье выдали автокредитов на 11,8 млрд руб.

Твитнуть Поделиться Плюсануть Поделиться

Фото: Константин Долгановский

По информации Национального бюро кредитных историй, за 10 месяцев 2018 года банки выдали населению атокредитов на 11,8 млрд руб. Это на 1 млрд больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Как уточнили в бюро, рост составил 9,3%. Это значительно меньше общероссийского показателя — в рамках всего государства рост составил 23,3% (в денежном отношении — почти 92 млрд руб.) и достиг 485 млрд руб.

Самый большой объём выданных автокредитов традиционно зафиксирован в Москве (55,8 млрд руб.), Санкт-Петербурге (37,1 млрд руб.) и Московской области (35,8 млрд руб.). Наименьший — сразу в трёх регионах: Ярославской, Вологодской и Кировской областях (по 3,3 млрд руб.).

Александр Викулин, генеральный директор НБКИ:

— Помимо количественного роста выдачи автокредитов на увеличение объёмов автокредитования повлияли удорожание импортных автомобилей и значительное улучшение процедуры управления кредитными рисками со стороны банков. Сейчас банки стараются активнее кредитовать тех граждан, чья кредитная история не вызывает у них вопросов и чьи доходы находятся на стабильном уровне. При этом автокредитование по-прежнему остаётся одним из основных и наиболее доступных способов приобретения автомашин — доля «кредитных авто» составляет более 50% от общего числа продаваемых автомобилей.