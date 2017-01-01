В ИГЖН Прикамья подвели итоги года

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В Инспекции государственного жилищного надзора Пермского края подвели итоги 2018 года. За этот период в инспекцию поступило 14,5 тыс. обращений — примерно на 1,1 тыс. меньше, чем в предыдущем году, проведено свыше 4,8 тыс. проверок. Возбуждено 638 административных дел в отношении должностных лиц и управляющих организаций. По возбуждённым делам судами 64 раза должностные лица дисквалифицировались, в остальных случаях на них накладывался административный штраф.

В инспекции отметили, что по состоянию на 1 декабря Пермский край находится на первом месте в реестре дисквалифицированных по количеству дисквалификаций, применённых в качестве наказания.

Кроме того, инспекцией ведётся работа по контролю начисления платы в сфере жилищно-коммунального хозяйства. Так, по результатам проверочных мероприятий сумма перерасчёта размера платы в пользу граждан за коммунальные услуги составила 20,4 млн руб.

За 2018 год инспекцией проведено 102 публичных мероприятия по обучению граждан и юридических лиц, в том числе выездных. В целях предупреждения нарушений обязательных требований жилищного законодательства в адрес управляющих организаций и ТСЖ (ЖСК, РСО) выдано 223 предостережения.

В результате совместной работы инспекции с органами прокуратуры и правоохранительными органами за год снизилась задолженность управляющих компаний за тепловые ресурсы. Если на 1 сентября 2017 год она составляла 6,2 млрд руб., то сегодня она снизилась на 2,1 млрд руб. и составила 4,1 млрд руб.