Краевой минсоц поможет сотрудникам «Ремпутьмаша» найти новую работу

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Фото: Марина Дмитриева

Как сообщили в министерстве социального развития Пермского края, глава ведомства Павел Фокин встретился с руководством АО «Пермский мотовозоремонтный завод «Ремпутьмаш». Стороны обсудили вопросы трудоустройства сотрудников предприятия в связи с переносом производства на другую площадку компании.

По итогам встречи для оказания им адресной помощи на заводе создадут специальное рабочее место для специалиста центра занятости. Он будет предлагать сотрудникам новые вакансии с учётом их интересов. По словам Фокина, ситуация с трудоустройством таких людей находится на особом контроле краевых властей.

По состоянию на начало декабря численность высвобождаемых работников завода составит 158 человек. Треть из них — люди пенсионного и предпенсионного возраста.

Как пояснили в Центре занятости населения Перми, для 148 высвобождаемых работников имеются вакансии, соответствующие их специальностям и образованию. В том числе с возможностью повышения квалификации и профобучения по направлению службы занятости.

Для нескольких человек, ввиду уникальности заявленной профессии, сегодня вакансий нет, поэтому предполагается предложить им профессиональную переподготовку и повышение квалификации по имеющимся либо смежным специальностям.

Напомним, планы переноса основного производства с существующей территории ОАО «Пермский МРЗ» у группы «Ремпутьмаш» (РПМ) возникли в 2014 году. Решение компании связано с тем, что существующая площадка перестала отвечать современным требованиям к производственным площадям и инфраструктуре. В 2015 году был осуществлён перенос одного из производств с пермского на верещагинский завод. Дальнейшая реструктуризация предприятия была невозможна по финансовым причинам, поэтому в течение 2016—2018 годов группа «Ремпутьмаш» поэтапно осуществляла планы по переносу технологических компетенций завода на другие, более современные площадки.