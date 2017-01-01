Прикамье и Роскосмос подписали дополнительное соглашение о сотрудничестве до 2025 года

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Фото: Пресс-служба губернатора Пермского края

В среду, 12 декабря, Пермский край и Государственная корпорация по космической деятельности «Роскосмос» подписали дополнительное соглашение о сотрудничестве. Подписи под документом поставили губернатор Пермского края Максим Решетников и генеральный директор Госкорпорации «Роскосмос» Дмитрий Рогозин.

Предлагаемые изменения связаны с продолжением реализации мероприятий по развитию кластера «Технополис «Новый Звёздный» (координатор — ПАО «Протон-ПМ»). Дополнительно будут реализованы мероприятия по диверсификации и загрузке производственных мощностей гражданской продукцией. ПАО «НПО «Искра» займётся производством оборудования для систем добычи углеводородов, переработки, транспортировки и хранения природного газа, электроснабжения и автоматизации объектов добычи. А на площадке ПАО «Протон-ПМ» продолжится реализация проекта по созданию отечественных станков для предприятий ракетно-космической отрасли.

Также план предусматривает развитие образовательных и научных программ. Соглашение пролонгировано на период до 2021—2025 годов.

Комментируя подписание, губернатор Максим Решетников подчеркнул, что региональные власти заинтересованы в развитии производственного и научного потенциала местных предприятий.

Максим Решетников, губернатор Пермского края:

— «Роскосмос» для нас важный стратегический партнёр, который даёт нашим предприятиям новые заказы, рабочие места. Со своей стороны, мы готовим квалифицированные кадры. Так, на территории кластера запланировано дальнейшее развитие «Техношколы им. В. П. Савиных», Центра дуального образования, создание современной интегрированной системы непрерывного образования.

Напомним, соглашение о сотрудничестве между Государственной корпорацией по космической деятельности «Роскосмос» и Пермским краем было подписано в декабре 2015 года. Оно подтверждает заинтересованность сторон в развитии инновационного территориального кластера ракетного двигателестроения «Технополис «Новый Звёздный».

Источник — пресс-служба губернатора Пермского края