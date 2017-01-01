«Теплоэнерго» повторно объявило два аукциона на вывоз мусора Оба аукциона планируется провести 9 января

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Фото: Игорь Катаев

Вчера, 12 декабря, пермское краевое ГУП «Теплоэнерго» заново объявило аукционы по двум лотам, по которым ранее не смогли выбрать победителя.

Начальная цена контрактов осталась прежней — 198,5 млн по лоту №4 («краснокамский куст»; 446,8 тыс. куб. м мусора, полигоны в Краснокамске и Верещагино) и 237,8 млн руб. — по лоту №9 (Пермь, 846,4 тыс. куб. м мусора, полигоны ТБО в деревне Софроны и Краснокамске). Заявки на участие в торгах принимаются до 28 декабря. Оба аукциона планируется провести 9 января.

Напомним, на каждый из этих двух аукционов было подано по две заявки. Но ценовое предложение поступило только от одной компании — пермского ООО «Пять континентов»: по лоту №4 оно снизило цену до 191 млн руб., а по лоту №9 — до 226 млн руб. Конкурсная комиссия отклонила обе заявки компании, так как она не представила копию действующей лицензии на осуществление деятельности по сбору, транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию, размещению отходов I—IV классов опасности. В результате аукционы признали несостоявшимися, а победителя не выбрали. По информации «Нового компаньона», участник, который не сделал ни одного шага по лоту №9, направил жалобу в ФАС России. Якобы на площадке для проведения торгов произошёл технический сбой, и компания — ООО «ТД «Экобэст» — не смогла нажать нужную кнопку, чтобы сделать шаг аукциона.

Итоги остальных девяти аукционов конкурсная комиссия подвела ещё 3 декабря. Контракты планируется подписать с пермскими ООО «ВМ-ТРАНС», ООО «ВМ-Сервис», ООО «АСТРОНГ», ООО «Экол», ООО «Чистый город — МК», индивидуальным предпринимателем из Перми, а также с ООО «ЭКОЛОГ-ГРУПП» из Соликамска, ООО «БОСФОР» из Березников и МУП «Горнозаводский комбинат благоустройства».