В работе Совета законодателей РФ участвует спикер ЗС Прикамья Валерий Сухих

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С 12 по 14 декабря в Москве проходят мероприятия Совета законодателей Российской Федерации, посвященные 25-летию Конституции РФ. Участие в семинаре-совещании для глав представительных органов страны, а также в заседании комиссии Совета по информационной политике примет председатель Законодательного собрания Пермского края Валерий Сухих.

Сегодня, 12 декабря, прошло торжественное открытие, в котором приняли участие председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко и председатель Государственной Думы Вячеслав Володин. В первый день семинара перед участниками выступили первый заместитель председателя Правительства РФ Антон Силуанов и председатель Счетной палаты РФ Алексей Кудрин. Главной темой обсуждения стало социально- экономическое развитие регионов до 2024 года.

В четверг,13 декабря состоится Совет законодателей и заседание Президиума, в рамках которых спикеры законодательных органов субъектов РФ обсудят аспекты регионального законодательства в сфере развития сельских территорий, дополнительного образования для детей, оборота алкогольной продукции, а также перспективы работы Совета.

Также Валерий Сухих примет участие в работе комиссии по информационной политике. Законодатели обменяются опытом работы по цифровизации органов власти в территориях, рассмотрят вопросы мониторинга информационных ресурсов законодательных органов субъектов федерации.

Совет законодателей при Федеральном Собрании Российской Федерации — совещательный и консультативный орган при палатах российского парламента. Учреждён в мае 2012 года для согласованного законодательного обеспечения реализации государственной политики в сфере разграничения полномочий по предметам ведения Российской Федерации и предметам совместного ведения Российской Федерации и субъектов Российской Федерации, совершенствования механизмов реализации контрольных полномочий Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации, Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации и законодательных (представительных) органов государственной власти субъектов Российской Федерации, организации их взаимодействия в законодательном процессе и обмена опытом парламентской деятельности.