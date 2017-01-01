В Соликамске закончили строительство новой детской поликлиники

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Новая детская поликлиника в Соликамске

Фото: Константин Долгановский

Завершено строительство Соликамской детской поликлиники, сообщили в министерстве строительства и архитектуры Пермского края. По словам чиновников, сейчас Госстройнадзор проводит итоговую проверку на соответствие здания всем необходимым требованиям для безопасной эксплуатации. Объкект введут в эксплуатацию уже в ближайшее время.

После приемки поликлинику передадут заказчику — Министерству здравоохранения. «В ближайшие 2 месяца учреждение получит лицензию и начнет принимать маленьких пациентов», — пояснил заместитель председателя Правительства — министр строительства и архитектуры Пермского края Михаил Сюткин. Также зампред Правительства подчеркнул, что новое здание адаптировано под новые требования к медицинским учреждениям.

Сегодня в Соликамске функционируют две детских поликлиники. Одна из них, на ул. Калийная, 134, располагается в жилом доме 1969 года постройки и рассчитана на 68 посещений в смену. По факту поликлиника перегружена и принимает до 180 детей за смену. Другая поликлиника — на ул. Северной, 43, рассчитана на 70 посещений, в то время как принимает порядка 200 детей в сутки. В обоих учреждениях отсутствуют свободные помещения, а их проектная мощность не позволяет принимать фактическое количество детей. Таким образом, новая поликлиника на 200 посещений существенно разгрузит оба учреждения в городе и даст возможность маленьким пациентам беспрепятственно получать медицинскую помощь.

По словам главного врача детской городской больницы Соликамска Николая Левко, поликлиника будет обслуживать порядка 10,5 тыс. человек. «К нам за специализированной помощью едут из Чердынского, Красновишерского и Соликамского районов. Охват получается достаточно широким. Врачами поликлиника уже укомплектована на 73%, эту работу мы продолжаем и сейчас», — подчеркнул Николай Левко.

По словам депутата Законодательного собрания Пермского края Виктора Плюснина, в Адресной инвестиционной программе 30 объектов из 52 — это объекты здравоохранения. «Это очень важный блок, важное направление бюджета Пермского края. Сейчас в крае строятся 8 поликлиник, из них 5 — в Перми. Эта поликлиника станет «первой ласточкой», ее введут в эксплуатацию раньше остальных из строящийся», — отметил Виктор Плюснин.