Ученикам пермских школ разрешили яркие волосы и пирсинг

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Департамент образования Перми направил в школы города методические рекомендации по разработке школьных актов о внешнем виде и форме учеников. Об этом сегодня сообщает интернет-портал «Звезда».

Все учебные заведения должны в срок до 1 февраля 2019 года привести свои нормативные акты в соответствие с рекомендациями мэрии, согласовать и ознакомить с ними учащихся, их родителей и законных представителей.

Сообщается, что рекомендации разработаны по итогам круглого стола с участием уполномоченного по правам человека Прикамья Павла Микова, уполномоченного по правам ребёнка Светланы Денисовой, помощника прокурора Перми Эльвиры Салахиевой, заведующего кафедрой правовых дисциплин и методики преподавания права ПГГПУ Валерия Довягло, а также замначальника отдела федерального государственного надзора в области образования Елены Косачёвой.

Согласно рекомендациям, школам предлагается не запрещать ученикам красить волосы в яркие цвета, отращивать длинные волосы, а также делать экстравагантные стрижки и причёски, яркий маникюр и пирсинг.

В целом внешний вид должен соответствовать общепринятым в обществе нормам делового стиля, носить светский характер. При этом не рекомендуется ношение аксессуаров с травмирующей фурнитурой, символикой асоциальных неформальных молодёжных объединений, а также пропагандирующих психоактивные вещества, противоправное поведение и другие негативные явления.

В документе подчёркивается, что требования к внешнему виду учеников могут носить только рекомендательный характер.