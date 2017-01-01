За месяц уровень кредиторской задолженности предприятий Прикамья вырос на 5,4%

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По данным Пермьстата, на 1 ноября 2018 года суммарная задолженность по обязательствам организаций Пермского края, включающая в себя кредиторскую задолженность и задолженность по полученным кредитам и займам, выразилась в сумме 1130,5 млрд руб. Её просроченная составляющая — 47,6 млрд руб., или 4,2% от общей суммы задолженности.

К началу ноября кредиторская задолженность организаций края сложилась в объёме 414,4 млрд руб., в том числе просроченные неплатежи — 42 млрд руб. (10,1% от общей суммы кредиторской задолженности). По сравнению с предыдущим месяцем уровень кредиторской задолженности увеличился на 5,4%, просроченные долги возросли на 1,9%. Просроченная кредиторская задолженность отмечена у 174 организаций края (19,9%).