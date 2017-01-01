Конкурс по отбору главы Чайковского снова пытаются отменить Тот же заявитель, что& и в прошлый раз, подал ещё один иск — на этот раз в Пермский краевой суд

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г. Чайковский

В Пермский краевой суд поступил ещё один иск об отмене результатов конкурсного отбора главы Чайковского городского округа.

Иск подал Владимир Горшков, частное лицо, ранее работавший в администрации Усольского района. По информации «Нового компаньона», заявитель считает, что порядок проведения конкурса не содержит обязательной процедуры регистрации кандидатов. Кроме того, Горшков полагает незаконным ограничение второго тура отбора только двумя кандидатами. В качестве ещё одного основания для иска названо то, что «имеются трудновыполнимые требования к гражданам» в части сбора документов.

Предварительное заседание по делу пройдёт 19 декабря.

Напомним, 29 ноября на пост главы Чайковского избрали Юрия Вострикова — за него проголосовали 16 депутатов из 18.

Конкурс по выбору нового главы прошёл не без проблем. Так, его проведение было приостановлено из-за судебного иска того же самого Владимира Горшкова к Чайковской гордуме. Заявитель счёл, что при проведении конкурса нарушена процедура — конкурс объявили до публикации постановления о его проведении. Суд сначала приостановил конкурс, введя меры предварительной защиты, а затем, признав это решение поспешным, отменил их. В итоге 26 ноября заявителю в удовлетворении исковых требований было отказано.