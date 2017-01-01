Фильм пермского режиссёра о жизни медвежат признали лучшим медиапроектом России

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В минувшую пятницу, 7 декабря, в Кремле премией Русского геограифического общества наградили создателей лучших проектов в области экологии, образования, географии, медиа и интернет-логистики. Среди награждённых — пермский режиссёр и продюсер Ирина Журавлёва: её документальный фильм «Медведи Камчатки. Начало жизни» признан лучшим медиапроектом 2018 года.

Владимир Путин, Президент России:

— Я действительно был в этих местах, смотрел: здесь медведи, там медведи. А ребята жили там семь месяцев рядом с ними. Это очень интересно, захватывающе и очень полезно. Потому что такая работа позволяет нам понять, кто мы такие, откуда и куда мы идём. Это позволяет нам быть крепче изнутри. Это очень важно, это и есть один из элементов национальной идентичности.

Для получения премии на главную сцену Кремлёвского дворца вышли главный оператор киноленты Дмитрий Шпилёнок, руководитель студии LESFILM, режиссёр и продюсер картины Ирина Журавлёва и режиссёр Владислав Гришин. Вручал награду кинорежиссёр, народный артист России, генеральный директор киноконцерна «Мосфильм» Карен Шахназаров.

Карен Шахназаров, гендиректор киноконцерна «Мосфильм»:

— Я должен сказать, что это действительно очень талантливая картина. Надо иметь огромное терпение, огромное мужество и умение, чтобы в течение семи месяцев наблюдать за этим замечательным хищником, который нам очень близок, это наш образ. Это необыкновенная картина, спасибо вам, ребята.

Дмитрий Шпилёнок, главный оператор киноленты:

— Нам часто приходилось задерживать нарушителей, объяснять им, что они поступают неправильно. Иногда одни и те же попадались по нескольку раз. И тогда пришло осознание, что нужно искать другие инструменты, чтобы донести до людей эту красоту, идею о её сохранении. Возникла необходимость в съёмке фильма, где мы показали жизнь медведей в дикой природе, не мешая животным и не искажая реальность.

Создатели фильма «Медведи Камчатки. Начало жизни» также отметили, что заповедные территории — источник силы России, красота, которая даёт энергию всей нации. Именно поэтому проекты, которые помогают популяризации дикой природы и привлечению к её сохранению миллионов людей, необходимо реализовывать как можно чаще.

Ирина Журавлёва, режиссёр и продюсер фильма «Медведи Камчатки. Начало жизни»: 

— Наша новая большая мечта, над реализацией которой мы уже работаем, — фотопроект нашего идейного вдохновителя, фотографа дикой природы Игоря Шпилёнка и полнометражный документальный фильм о старовозрастных лесах России. Это те самые оазисы биоразнообразия, нетронутой дикой природы, которая сохраняется на особо охраняемых природных территориях нашей страны».

Медведи Камчатки постер

Всероссийский широкий прокат документального фильма «Медведи Камчатки. Начало жизни» завершился в ноябре, но в Перми ленту все ещё можно увидеть в киноцентре «Премьер» (расписание сеансов смотрите на сайте киноцентра), а также 16 декабря в 12:00 и 15:00 на благотворительном «Снежном базаре» на ул. Чернышевского, 28 (пространство «Часовой завод», вход свободный). Кроме того, жители Усолья увидят фильм 22 декабря в Усольском историко-архитектурном музее «Палаты Строгановых», вход свободный.

Трейлер фильма можно посмотреть здесь.

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