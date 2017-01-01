Фильм пермского режиссёра о жизни медвежат признали лучшим медиапроектом России

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В минувшую пятницу, 7 декабря, в Кремле премией Русского геограифического общества наградили создателей лучших проектов в области экологии, образования, географии, медиа и интернет-логистики. Среди награждённых — пермский режиссёр и продюсер Ирина Журавлёва: её документальный фильм «Медведи Камчатки. Начало жизни» признан лучшим медиапроектом 2018 года.

Владимир Путин, Президент России:

— Я действительно был в этих местах, смотрел: здесь медведи, там медведи. А ребята жили там семь месяцев рядом с ними. Это очень интересно, захватывающе и очень полезно. Потому что такая работа позволяет нам понять, кто мы такие, откуда и куда мы идём. Это позволяет нам быть крепче изнутри. Это очень важно, это и есть один из элементов национальной идентичности.

Для получения премии на главную сцену Кремлёвского дворца вышли главный оператор киноленты Дмитрий Шпилёнок, руководитель студии LESFILM, режиссёр и продюсер картины Ирина Журавлёва и режиссёр Владислав Гришин. Вручал награду кинорежиссёр, народный артист России, генеральный директор киноконцерна «Мосфильм» Карен Шахназаров.

Карен Шахназаров, гендиректор киноконцерна «Мосфильм»:

— Я должен сказать, что это действительно очень талантливая картина. Надо иметь огромное терпение, огромное мужество и умение, чтобы в течение семи месяцев наблюдать за этим замечательным хищником, который нам очень близок, это наш образ. Это необыкновенная картина, спасибо вам, ребята.

Дмитрий Шпилёнок, главный оператор киноленты:

— Нам часто приходилось задерживать нарушителей, объяснять им, что они поступают неправильно. Иногда одни и те же попадались по нескольку раз. И тогда пришло осознание, что нужно искать другие инструменты, чтобы донести до людей эту красоту, идею о её сохранении. Возникла необходимость в съёмке фильма, где мы показали жизнь медведей в дикой природе, не мешая животным и не искажая реальность.

Создатели фильма «Медведи Камчатки. Начало жизни» также отметили, что заповедные территории — источник силы России, красота, которая даёт энергию всей нации. Именно поэтому проекты, которые помогают популяризации дикой природы и привлечению к её сохранению миллионов людей, необходимо реализовывать как можно чаще.

Ирина Журавлёва, режиссёр и продюсер фильма «Медведи Камчатки. Начало жизни»:

— Наша новая большая мечта, над реализацией которой мы уже работаем, — фотопроект нашего идейного вдохновителя, фотографа дикой природы Игоря Шпилёнка и полнометражный документальный фильм о старовозрастных лесах России. Это те самые оазисы биоразнообразия, нетронутой дикой природы, которая сохраняется на особо охраняемых природных территориях нашей страны».

Всероссийский широкий прокат документального фильма «Медведи Камчатки. Начало жизни» завершился в ноябре, но в Перми ленту все ещё можно увидеть в киноцентре «Премьер» (расписание сеансов смотрите на сайте киноцентра), а также 16 декабря в 12:00 и 15:00 на благотворительном «Снежном базаре» на ул. Чернышевского, 28 (пространство «Часовой завод», вход свободный). Кроме того, жители Усолья увидят фильм 22 декабря в Усольском историко-архитектурном музее «Палаты Строгановых», вход свободный.

Трейлер фильма можно посмотреть здесь.