Власти представили проект комплексного развития транспортной инфраструктуры Перми Первый этап его реализации планируют завершить к 2022 году

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Фото: Константин Долгановский

Власти Перми подготовили проект программы комплексного развития транспортной инфраструктуры. Он соответствует Генплану города и является частью разрабатываемой транспортной модели города, на его реализацию планируется привлечение федеральных средств, сообщили в мэрии.

Во вторник, 11 декабря, с докладом об этом на совещании с депутатами гордумы выступил начальник МКУ «Пермская дирекция дорожного движения» Максим Кис. Основными направлениями комплексного развития транспортной системы города станут формирование опорного каркаса автодорог Перми и повышения связности сети автодорог.

Максим Кис, начальник МКУ «Пермская дирекция дорожного движения»:

— Опорный каркас — это дороги, которые должны обеспечить относительно быстрое движение и которые должны предоставить человеку возможность, передвигаясь вдоль кромки городского ядра, въехать максимально близко к центру. Формирование опорного каркаса позволит обеспечить высокий уровень связности между районами города и транспортное обслуживание прилегающей территории, в том числе путём организации разноуровневых развязок, — отметил Максим Кис. — Этой логикой — расшивкой узких мест — и определяется перечень объектов для капремонта и реконструкции на ближайшие годы.

Одними из ключевых участков, вошедших в проект, станут улицы Героев Хасана от Хлебозаводской до улицы Василия Васильева, Карпинского на двух участках — от улицы Мира до шоссе Космонавтов и от улицы Свиязева до улицы Советской Армии, улица Строителей от улицы Куфонина до площади Гайдара и трасса ТР-53. Автомобильные дороги опорного каркаса позволят обеспечить не только связь между районами города, но и обслуживание прилегающей территории.

Связь районов планируется обеспечить за счёт реконструкции и строительства таких дорог, как улица Революции от улицы Куйбышева до улицы Сибирской, а также 2-я очередь моста через реку Егошиху, площадь Центрального рынка на участке, ограниченном улицами Революции, Куйбышева и Пушкина, улица Крисанова от шоссе Космонавтов до улицы Пушкина, улица Плеханова от шоссе Космонавтов до улицы Грузинской, шоссе Космонавтов от улицы Плеханова до ЦКР, улица Углеуральская от станции Пермь II до проспекта Паркового, улица Сибирская от улицы Чкалова до улицы Чернышевского, улица Маршала Жукова. Всего в перечне более 20 реконструируемых участков. Строительство и реконструкция этих участков дорог включены в муниципальную программу «Организация дорожной деятельности в городе Перми» на ближайшие три года.

Отдельным блоком программы является комплекс мер, направленных на повышение безопасности дорожного движения, включающий выявление аварийно-опасных участков, ликвидацию условий, способствующих совершению ДТП, внедрение методов успокоения движения, дополнительное оборудование пешеходных переходов, установку технических средств регулирования дорожного движения, изменение режимов работы светофорных объектов, установку средств контроля — фотовидеофиксаторов нарушений ПДД.

В рамках блока по развитию инфраструктуры общественного транспорта предполагаются организация более 20 транспортно-пересадочного узлов и пунктов, 7 новых разворотных колец для автобусных маршрутов и строительство новых трамвайных линий, а также обустройство остановочных пунктов.

Первый этап программы планируется утвердить и реализовать до 2022 года. К этому периоду планируется снизить среднее время поездок по городу с 38, 9 мин. в 2018 году до 34, 9 мин. в 2022 году и коэффициент загрузки участков дорог в часы пик с 51,1% в 2018 году до 48,6% в 2022 году.