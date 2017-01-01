Пермских нефтяников наградили за открытие нового месторождения

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Фото: пресс-служба предприятия

Государственная награда «Первооткрыватель месторождения» вручена руководителю отдела геологоразведочных работ ООО «ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ» (100% дочернее общество ПАО «ЛУКОЙЛ») Екатерине Пятуниной за работу по открытию и разведке Южно-Калмиярского месторождения. Это одна из первых «поисковых» лицензий на Южно-Калмиярском участке, полученная ещё в 2011 году. За это время на объекте в Куединском районе Пермского края проведены 3D-сейсморазведка и глубокое бурение. В результате поисково-оценочных работ доказана нефтеперспективность недр и открыто Южно-Калмиярское месторождение. Сегодня таких открытий уже три, в том числе Западно-Чикулаевское на Южном участке Пермского края и Полушкинское, которое появилось на карте в этом году на Чукавинском участке Удмуртской Республики.

Фото: пресс-служба предприятия

«Это первый нагрудный знак с символичным названием «Первооткрыватель месторождения» в копилке предприятия, хотя труд наших геологов сложно переоценить. Результат их кропотливой работы по изучению земных недр — открытие одного, двух месторождений ежегодно. Уже известно, что в будущем году в Куединском районе планируется прибавление — ещё одно значимое открытие по объёму запасов», — отметил первый заместитель генерального директора — главный инженер ООО «ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ» Игорь Мазеин.

Для справки:

«Первооткрыватель месторождения» — почётное звание, учреждённое в 1970 году Министерством геологии СССР. В геологической отрасли оно считается одним из самых ценных и присваивается за открытие месторождений руд, полезных ископаемых, природных ресурсов, алмазных россыпей и т. д. В числе самых известных первооткрывателей, получавших награду, — Х. Б. Аубакиров (за открытие гидрогенных месторождений урана), И. Я. Богатых (алмазоносная трубка «Юбилейная»), С. А. Григоров (Майское золоторудное месторождение на Чукотке), Р. В. Требс (ряд месторождений на севере Тимано-Печорской плиты) и другие учёные.

Источник — пресс-служба ООО «ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ»