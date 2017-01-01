Максим Решетников: «Без цифровизации органов госвласти невозможно повысить качество услуг для бизнеса»

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Вчера, 11 декабря, губернатор Пермского края Максим Решетников в рамках конференции «100 шагов к благоприятному инвестиционному климату» принял участие в работе пленарной сессии на тему «Деловой климат в Российской Федерации: результаты и новые вызовы».

Губернатор Прикамья Максим Решетников рассказал, что краевые власти сейчас ведут активную работу по переводу в цифровой формат своих внутренних бизнес-процессов, потому что без этого оказание поддержки бизнесу по переходу к новым технологиям просто невозможно. «Внутри госуправления процессы цифровизированы крайне слабо. Особенно ярко это выражено в системе здравоохранения или, например, при регистрации объектов недвижимости в кадастре. И эту задачу нам придётся решить в ближайшее время», — подчеркнул глава Пермского края.

По словам главы Прикамья, в регионе есть несколько направлений, где наблюдается существенный прогресс. Во-первых, с помощью интерактивных площадок удалось повысить эффективность взаимодействия с жителями. «Второе — взаимоотношения с бизнесом. Это такой же «клиент» государства, как и жители, поэтому необходимо применять те же самые подходы. Хорошо, что в рамках реализации Национальной предпринимательской инициативы вводят такие сервисы, например, как калькуляторы для расчёта затрат на техприсоединение. Нас это подстёгивает организовать работу так, чтобы каждый предприниматель понимал потенциальные расходы и доходность бизнеса», — пояснил губернатор.

Максим Решетников также отметил, что цифровизация в крае столкнулась и с контрольно-надзорной деятельностью. В регионе сейчас активно внедряется сервис «Облачная бухгалтерия», который позволит на 30% повысить производительность труда и оптимизировать затраты. В Пермском крае бюджетную сеть обслуживают 8 тыс. врачей и 7 тыс. бухгалтеров. Однако для организации работы облачной бухгалтерии каждое рабочее место бухгалтера должно быть оборудовано средствами криптозащиты, защищённым каналом связи и удовлетворять ещё ряду требований.

Источник — пресс-служба администрации губернатора