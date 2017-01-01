В Перми начали очистку Мотовилихинского пруда

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Как сообщили в мэрии Перми, началась расчистка ложа Мотовилихинского пруда. В связи с этим администрация Мотовилихинского района проводит мероприятия по профилактике выхода на лёд рыбаков и других горожан.

Рядом с прудом размещены предупреждающие аншлаги, определены места выезда и заезда большегрузной техники. Для движения техники будут задействованы два выезда с улицы Красная Площадь на улицу 1905-го года и на улицу Фокинскую. Никаких ограничений для обычных автомобилистов не будет.

Администрация района обращает внимание, что движение через пруд пешеходов запрещено. Кроме того, в этом году в связи с проводимыми работами организация зимнего городка на пруду не планируется, мероприятия по купанию в Крещение также отменены.

Заказчиком работ по расчистке русла реки Большой Мотовилихи в Перми, в том числе притока реки Малой Мотовилихи, пруда на реке Большой Мотовилихе является министерство природных ресурсов, лесного хозяйства и экологии Пермского края. Работы будут проводиться в несколько этапов до конца 2019 года.