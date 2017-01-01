Власти края ведут переговоры по субсидированию прямых рейсов в Италию и Германию Пока сойтись в цене с авиакомпаниями не удаётся

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Собор Рождества Девы Марии, Милан, Италия

Фото: Константин Долгановский

Сегодня, 11 декабря, в Заксобрании Пермского края на заседании рабочей группы по рассмотрению вопросов, связанных с развитием автомобильных дорог и дорожной деятельностью в Пермском крае, министр транспорта Пермского края Николай Уханов рассказал о перспективах развития услуг воздушного транспорта.

Ранее было принято решение развивать хабовую модель поставки пассажиров. Николай Уханов сообщил, что из Перми есть прямые рейсы в Москву, Санкт-Петербург, Калининград и Новосибирск, откуда пассажиры могут продолжить своё путешествие в другие страны. Причём осуществление стыковочных перелётов, например с Новосибирском при полёте в Китай, позволяет пассажирам сэкономить на прохождении регистрации и других процедур минимум четыре часа.

На вопрос депутатов о планах открытия международных рейсов министр отметил, что маршрут может считаться рентабельным, только если самолёты загружаются на 80%. Например, в Китай в основном летают большие суда, но в Перми такой загрузки нет. Поэтому в ближайшее время субсидирование прямых рейсов в Китай не планируется.

Несмотря на это, последние 1—1,5 месяца власти Прикамья ведут переговоры с российскими авиакомпаниями на субсидирование прямых рейсов в Италию и Германию. «На самом деле это достаточно недешёвая вещь. Например, «Аэрофлот», для того чтобы раз в неделю перелететь из Перми в Мюнхен, запросил субсидию в размере 150 млн руб. При этом мы 100 млн руб. в целом тратим на субсидирование маршрутов по внутренним авиперевозкам. Тем не менее задача перед нами стоит, и хотелось бы, чтобы это было не накладно», — добавил министр.

Также депутаты поинтересовались, рассматривает ли правительство края для субсидирования такое направление, как Сербия. Николай Уханов отметил, что это достаточно дружественная страна, где не должно возникнуть проблем с приёмом российских воздушных судов, но, наверное, лишь запасной вариант. «Сегодня, в принципе, наши российские компании готовы летать в Европу. Росавиация эту идею одобряет. Но это вопрос экономики», — сообщил он.

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