Заместителем главы Перми по инфраструктуре может стать Игорь Субботин

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Глава Перми Дмитрий Самойлов завершает консультации по поводу своего нового заместителя, который возглавит блок «Развитие городской инфраструктуры». По информации «Коммерсант-Прикамье», среди нескольких кандидатур наибольшие шансы возглавить блок — у главы Дзержинского района Перми Игоря Субботина. По имеющимся сведениям, его кандидатура устраивает в том числе власти региона.

В администрации города оперативно прокомментировать эту информацию не смогли. Напомним, прежний замглавы Перми по этому направлению Сергей Романов написал заявление об увольнении после критики губернатора Пермского края Максима Решетникова.

Игорь Субботин возглавляет Дзержинский район Перми с 2009 года.