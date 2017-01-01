Почти половина пермяков считает качественные изменения в образовании главным итогом 2018 года

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В результате опроса, проведённого социологическим агентством СВОИ, 44% жителей Перми назвали качественные изменения в образовании — строительство и капитальный ремонт школ —главным итогом 2018 года в социальной сфере столицы Прикамья. Чуть менее, 41%, считают таким итогом создание новых мест в детских садах, 38% — развитие массового спорта, 39,2% — культурное освоение городской набережной.

В сфере ЖКХ главным итогом пермяки считают ремонт и реконструкцию дорог — 63,3%. Далее — переселение граждан из аварийного жилья — 47,9%, а также ремонт придомовых территорий в рамках программы «Формирование комфортной городской среды».

Среди проектов, которые планируется реализовать к 300-летию Перми, самыми интересными для горожан оказались строительство нового зоопарка — 61,5%, и масштабная реконструкция парков и скверов — 47,6%.

Самым запоминающимся событием для пермяков в уходящем году стал летний проект «Выходные на набережной» и празднование Дня набережной — так ответили 35% опрошенных.

При этом в целом около половины опрошенных пермяков (48,6%) положительно оценивают итоги 2018 года для города Перми. Четверть респондентов (25,9%), считают, что год для города был скорее сложным, а 15,5% опрошенных оценили уходящий год для Перми достаточно трудным. В территориях города уровень положительных оценок наиболее высок среди проживающих в Индустриальном (56,1%) и Мотовилихинском (50,%) районах. Более сдержанные оценки чаще всего дают жители Кировского (44,7%) и Дзержинского (44,1%) районов города.

Опрос проводился в начале декабря, он направлен на изучение оценки результатов 2018 года для Перми и изменений, происходящих в жизни города. Опрошено 725 респондентов. Ошибка выборки: ±3,7%.

С более подробными результатами опроса можно ознакомиться здесь.

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