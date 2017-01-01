На Липовой горе обнаружили несанкционированные свалки
Прокуратура Свердловского района Перми по провела проверку соблюдения требований природоохранного законодательства на особо охраняемой природной территории охраняемого ландшафта «Липовая гора». Об этом сообщает пресс-служба ведомства.
Установлено, что на территории указанного особо охраняемого объекта расположено несколько свалок строительных и твёрдых коммунальных отходов, а также старых автомобильных покрышек, общим весом не менее 12 т. Отходы относятся к 4 классу опасности. Площадь захламления почвы отходами составила 440 кв. м.
Общий ущерб от противоправных действий составил более 560 тыс. руб.
Материалы проверки направлены прокуратурой в правоохранительные органы, по результатам их рассмотрения принято решение о возбуждении уголовного дела по ст. 262 УК РФ (нарушение режима особо охраняемых природных территорий и природных объектов).
Ход расследования уголовного дела находится на контроле прокуратуры