На Липовой горе обнаружили несанкционированные свалки

Твитнуть Поделиться Плюсануть Поделиться

Прокуратура Свердловского района Перми по провела проверку соблюдения требований природоохранного законодательства на особо охраняемой природной территории охраняемого ландшафта «Липовая гора». Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Установлено, что на территории указанного особо охраняемого объекта расположено несколько свалок строительных и твёрдых коммунальных отходов, а также старых автомобильных покрышек, общим весом не менее 12 т. Отходы относятся к 4 классу опасности. Площадь захламления почвы отходами составила 440 кв. м.

Общий ущерб от противоправных действий составил более 560 тыс. руб.

Материалы проверки направлены прокуратурой в правоохранительные органы, по результатам их рассмотрения принято решение о возбуждении уголовного дела по ст. 262 УК РФ (нарушение режима особо охраняемых природных территорий и природных объектов).

Ход расследования уголовного дела находится на контроле прокуратуры

Твитнуть Поделиться Плюсануть Поделиться