Обзор пермского еженедельника «Новый компаньон» от 11 декабря

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Тревожные адреса. Какие памятники истории и архитектуры Перми нужно отреставрировать к 2023 году.

Армен Гарслян: Такой поддержки мы ещё не видели. Депутат Законодательного собрания Пермского края — о перспективах промышленности региона и развитии территорий КУБа.

Диалог о будущем. «Единая Россия» провела ротацию кадров и определилась с планами.

«Деньги и результат должны соотноситься». Полпред президента в ПФО во второй раз посетил Пермский край.

Банки подстелили соломку. Треть всех страховых полисов продаётся в банковских офисах.

А сбой и ныне там. Аукционы по двум лотам на вывоз мусора могут быть объявлены повторно.

Ставка меньше, чем долг. Количество выданных ипотечных кредитов в 2018 году — самое высокое в пермской истории.

Прогрессивное стимулирование. Ключевые инициативы краевого Законодательного собрания в 2018 году.

Справедливые решения. Фракция партии «Справедливая Россия» в краевом Законодательном собрании подвела итоги своей работы в 2018 году.

Такая вот вечная музыка. Театр-Театр замахнулся на «нетленку» Эндрю Ллойда Уэббера.

Убрать нельзя оставить. Какие вещи и документы не стоит хранить в офисе. Колонка руководителя юридического агентства «Русакова и партнёры» Натальи Русаковой.

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