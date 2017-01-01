УФАС уличило департамент дорог и транспорта Перми в нарушении закона

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Управление Федеральной антимонопольной службы по Пермскому краю выявило нарушения в действиях администрации города Перми и департамента дорог и транспорта, сообщили в пресс-службе ведомства. Оно выразилось в том, что перевозчикам не перечислялись субсидии за перевоз льготных категорий граждан, несмотря на то что такая возможность была.

В 2017 году несколько перевозчиков, работающих в Перми, обратились в УФАС с заявлением о том, что им отказывают в получении субсидий на возмещение недополученных доходов от перевозки отдельных категорий граждан. Свой отказ в департаменте объясняли тем, что представленные перевозчиками акты о количестве перевезённых льготников учитываться не будут, так как данные, содержащиеся там, не прошли регистрацию в информационной системе учёта пассажиропотока (ИСУП).

Кроме того, администрацией было принято постановление, суть которого сводилась к тому, что перевозчикам для учёта данных о поездках льготников необходимо было установить на свои валидаторы специальное программное обеспечение, выбранное муниципалитетом (ООО «ИТ-Центр-Сервис»). Причём те перевозчики, у которых на валидаторах использовалось иное аналогичное программное обеспечение другой фирмы, не могли интегрироваться в городскую систему для передачи данных пассажиропотока, поскольку администрация нормативно не установила порядок такой интеграции.

Анастасия Белова, начальник отдела органов власти и процедур торгов Пермского УФАС:

— Пермское УФАС, рассмотрев предоставленные данные, выдало департаменту дорог и транспорта предупреждение и обязало повторно рассмотреть их заявления на регистрацию в информационной системе пассажиропотока, однако предупреждение исполнено не было. Также предупреждение было направлено администрации Перми, согласно которому необходимо было установить порядок сопряжения системы учёта оператора ЛПД и стороннего программного обеспечения валидаторов перевозчиков.

Поскольку предупреждение исполнено не было, антимонопольная служба возбудила дело, по результатам которого администрации Перми и департаменту дорог и транспорта было выдано предписание, которое направлено на устранение нарушений и носит принудительный характер. В случае если предписание не будет выполнено в установленный срок, антимонопольный орган обратится в суд для его принудительного исполнения.