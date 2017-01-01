В Перми появилось 11 новых светофоров

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В столице Прикамья завершены подключение и настройка режимов работы 11 новых светофорных объектов, сообщили в мэрии. Некоторые светофоры оборудованы устройствами звукового сопровождения для удобства слабовидящих пешеходов.

Такие объекты установлоены, в частности, на перекрёстке улиц Ветлужской — Марии Загуменных и на улице Встречной в районе ООТ «Энергетик». На улице Встречной светофор работает в вызывном режиме. Светофорные объекты устанавливаются в местах концентрации дорожно-транспортных происшествий и на участках с наиболее интенсивным движением транспорта и пешеходов.

Как пояснили в Пермской дирекции дорожного движения, вблизи девяти образовательных учреждений для обеспечения безопасности учеников дополнительно были установлены жёлтые мигающие светофоры, при этом на шести участках из девяти светофоры работают на солнечных батареях.

Светофоры оборудованы на улице Нестерова (школа №42), улице Смирнова (школа №12), улице Глеба Успенского (школа №10), улице Полины Осипенко (школа №22), улице Мира, 11 (Новые Ляды), улице Самаркандской (школа №32), улице Лодыгина (школа №76), Серебрянском проезде (школа №41), улице Лодыгина (школа №60), улице Лукоянова (школа №36).