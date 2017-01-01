«Парма» уступила в Таллине

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Фото: БК «Парма»

После небольшой паузы в регулярном чемпионате Единой лиги ВТБ, вызванной играми национальной сборной, баскетбольный клуб «Парма» продолжил выездную серию матчем против эстонского «Калева».

В результате напряжённой борьбы победу в матче со счётом 93:82 одержали хозяева площадки. Подробности игры приводит пресс-служба клуба.

Николайс Мазурс, главный тренер БК «Парма»:

— К сожалению, нам не удалось воспользоваться своими возможностями. Уже в первой четверти мы не смогли реализовать несколько свободных бросков. У нас был шанс вернуться в игру и догнать соперника, но мы не забивали важные для нас мячи из-под кольца. Также нам пришлось играть маленькой пятёркой, так как два наших больших получили травмы, а ещё один заболел уже после прилёта в Таллин.

Свой следующий матч команда проведёт 16 декабря дома, в Перми. На арене УДС «Молот» спортсмены сойдутся с казанским УНИКСом.