Полпред Комаров считает, что Прикамье хорошо готово к реализации Указа президента РФ

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Фото: Пресс-служба губернатора Пермского края

В минувшую пятницу, 7 декабря, полномочный представитель Президента РФ в ПФО Игорь Комаров провёл рабочее совещание по исполнению Указа президента о стратегических задачах развития страны до 2024 года. Участники совещания рассмотрели отдельные наиболее значимые для населения вопросы социально-экономического развития Пермского края с учётом приоритетов, обозначенных Президентом РФ.

Открывая заседание, Игорь Комаров напомнил, что 29 ноября 2018 года президентом России подписан Закон о федеральном бюджете на 2019—2021 годы, в котором для всех субъектов РФ предусмотрены межбюджетные трансферты из федерального бюджета на реализацию национальных проектов в 2019 году в объёме почти 400 млрд руб. Регионам Приволжского федерального округа будет выделено 124 млрд руб. (более 30% от общего объёма). Полпред отметил, что для реализации нацпроектов в Пермском крае в 2019 году из средств федерального бюджета будет направлено почти 8 млрд руб. Регионам поставлена задача до 14 декабря текущего года разработать, согласовать и утвердить региональные проекты, которые станут составляющими частями федеральных проектов.

«Важно открыто обсудить все вопросы, которые стоят перед нами. От того, насколько чётко и профессионально мы определим пути их решения, будет зависеть наша дальнейшая работа», — сказал Игорь Комаров.

Один из самых важных вопросов — здравоохранение. По словам Игоря Комарова, приоритетными задачами для региона должны стать повышение доступности первичной медико-санитарной помощи населению и улучшение показателей в борьбе с онкологическими и сердечно-сосудистыми заболеваниями. В ходе совещания его участники также обсудили вопросы развития дорожной инфраструктуры и улучшения экологической ситуации в регионе.

Игорь Комаров отметил высокую степень готовности Пермского края к реализации Указа Президента РФ.

«Организационные мероприятия проведены, сформированы проектные офисы, определены основные задачи, параметры по всем 12 направлениям есть. Этому было посвящено наше совещание: мы определили проблемные области. Думаю, что Пермский край быстро скорректирует программы и приступит к реализации нацпроектов, — подчеркнул полпред. — Сегодня мы обратили внимание на вопросы смертности, обеспеченности врачами. Также затронули жилищные вопросы: обсуждали перспективы улучшения ситуации, увеличения темпов строительства, а также возможные способы решения вопросов ликвидации аварийного жилья и вопросов обманутых дольщиков».

Губернатор Максим Решетников отметил, что ключевыми направлениями по реализации национальных проектов для региона являются здравоохранение, жилищный рынок и жилищно-коммунальное хозяйство.

По этим направления в регионе проведена большая подготовительная организационная работа. Так, был подготовлен ряд предложений для федерального центра по реализации национальных проектов. В результате перечень поручений президента по итогам заседания президиума Госсовета был сформирован с учётом краевых инициатив. Плюс удалось заручиться дополнительной финансовой поддержкой со стороны федерального центра для решения вопросов первостепенной важности.

Максим Решетников, губернатор Пермского края:

— Для нас важно проведение этого совещания, потому что Игорь Анатольевич уже провёл несколько аналогичных встреч в других регионах, и нам интересен опыт других субъектов. Подготовка к реализации нацпроектов помогла нам более комплексно смотреть на решение задач. Например, разбирая вопрос по ликвидации аварийного жилья, мы обратили внимание на программу капремонта. Некоторые дома, внесённые в программу находятся в предаварийном состоянии, не всегда имеет смысл их ремонтировать. Поэтому теперь мы организуем работу более комплексно.

Источник — пресс-служба губернатора Пермского края



