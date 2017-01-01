Диалог о будущем Итоги XVIII Съезда партии «Единая Россия»

Твитнуть Поделиться Плюсануть Поделиться

Фото: Пресс-служба партии «Единая Россия»

На пленарном заседании партии «Единая Россия» делегаты и гости XVIII Съезда определили задачи и векторы работы партии на грядущий год, а также утвердили кадровые изменения в руководящих органах партии. В составе делегации от Пермского края участие в заключительном событии Съезда принял губернатор региона Максим Решетников. В течение всего дня делегаты Съезда обсуждали будущее партии, дискутировали с представителями министерств и ведомств на темы качества жизни, экономического роста страны, развития сельских территорий и городского пространства.

C утра 8 декабря работа второго дня XVIII Съезда партии «Единая Россия» проходила в формате дискуссий. Так, состоялись обсуждения четырёх основах тем на площадках «Экономика роста», «Качество жизни», «Городская среда и чистая страна», «Развитие сельских территорий». Завершился съезд пленарным заседанием, а также заседаниями Генерального совета партии.

В качестве главной задачи партии в сфере экономики обозначен контроль над эффективностью реализации национальных проектов в регионах. В рамках обсуждения эксперты и представители профильных министерств пришли к выводу: у страны сформировался отлаженный механизм для улучшения качества жизни людей.

Во время обсуждения член Высшего совета партии, первый зампред Госдумы Александр Жуков подчеркнул, что действия федеральные министерства принимают активные действия в развитии экономики России, однако сам процесс находится в начальном состоянии. Он заметил, несмотря рост значения нацпроектов для регионов, важно наладить координацию целей нацпроектов в субъектах.

На площадке «Экономика роста» обсуждение затронуло темы развития бизнеса в новых условиях налоговой системы. Обеспечить рост экономики России возможно за счет вовлечения бизнеса, частных денег в экономику. Такое мнение высказал первый заместитель председателя Правительства РФ, министр финансов РФ Антон Силуанов.

Министр экономического развития РФ Максим Орешкин также коснулся тематики регионов и их развития. Он напомнил, что в субъектах планируется внедрить систему KPI. Одним из 14 факторов эффективности станет темп роста экономики.

Чтобы помочь регионам выполнить показатели, поставленные майским указом Президента РФ, Минэкономразвития будут подготовлены «белая» и «черная» книги практик, влияющих на экономический рост.

На одной из площадок речь шла о развитии сельских территорий, в том числе о создании достойных условий жизни на селе, поддержке фермерства, развитии сельскохозяйственной кооперации, а также о подготовке современных кадров для агропромышленного комплекса. В обсуждении приняли участие партийцы, представители Правительства РФ, депутаты Госдумы и делегаты из большого числа регионов. Ключевой вопрос, который интересовал участников съезда, - как сделать так, чтобы жизнь на селе благополучно развивалась, решались экономические и социальные задачи.

В качестве модератора дискуссии выступил вице-спикер Госдумы РФ, руководитель фракции «Единой России» Сергей Неверов. Он заметил, что итогом разрабатываемой по поручению президента Владимира Путина государственной программы «Развитие сельских территорий» должно стать качественное улучшение жизни людей.

Площадка «Городская среда и чистая страна» была посвящена созданию комфортной городской среды, дальнейшему развитию программы переселения из аварийного жилья, а также формированию новой модели обращения твердых бытовых отходов. Делегатам и гостям был представлен новый проект «Чистая страна».

«Сегодня обсуждали вопрос по благоустройству городской среды. Решено, что проект «Умный город» продолжит реализовываться в Пермском крае. Как отметил замминистра строительства и ЖКХ Андрей Чибис, программа по «Умному городу» рассчитана на 6 лет. Кроме того, был анонсирован новый проект «Чистая среда», который направлен на контроль за использованием площадок твёрдых бытовых отходов. Отмечу также, что в федеральном бюджете заложено финансирования проекта «Городская среда» в Пермском крае в размере 800 млн руб., что в два раза больше, чем в прошлом году. С 2019 года возобновится установка детских и спортплощадок во дворах по проекту «Городская среда». Планируется внести изменения в программу, согласно которым дополнительный перечень работ в дворовых территориях (установка детских игровых и спортивных площадок) будет возможен на условиях софинансирования – не менее 20% средств собственников», - поделился региональный координатор партийного проекта «Городская среда» в Пермском крае Михаил Борисов.

На итоговом заседании партии присутствовали президент РФ Владимир Путин и председатель партии «Единая Россия», председатель правительства РФ Дмитрий Медведев. Они подвели итоги уходящего года, ознаменованного масштабными выборными кампаниями, и озвучили стратегические планы страны и партии на 2019 год. В составе делегации от Пермского края участие в заключительном событии Съезда принял губернатор региона Максим Решетников.

Кроме того, на заседании делегаты приняли решение о создании федеральной партийной комиссии по этике и утвердили её состав. Комиссия станет центральным органом «Единой России». Она будет избираться Съездом из числа членов партии открытым голосованием на пять лет.

Владимир Путин:

«Мир в целом находится в состоянии трансформации, очень мощной, динамично развивающейся трансформации, и если мы вовремя не сориентируемся, если мы вовремя не поймем, что нам нужно делать и как, отстать можем навсегда. Это очень драматическая ситуация в истории нашей страны. Вообще драматическая ситуация развивается в мире и в нашей судьбе тоже. Надо это понять и работать очень активно. И считаю, что «Единая Россия» с ее огромным законодательным, организационным, кадровым потенциалом должна в полной мере его использовать, объединять и консолидировать общество, граждан в решении задач развития, в реализации нашей общенациональной повестки дня».

Дмитрий Медведев:

«Единая Россия» — это партия народного большинства и должна играть ведущую роль в достижении национальных целей развития. Это и привилегия, и ответственность нашей Партии как крупнейшей политической силы. Партии, которой принимать самые непростые решения и действовать в стратегических интересах страны и большинства ее граждан. Мы решились на новые, амбициозные задачи. Сейчас очень ответственный период, от него зависит будущее страны. И Партия, как главная политическая сила страны, готова сделать все для развития России. Партия достигала успехов только потому, что умела меняться. Мы развивались вместе с нашей страной, вместе с нашими избирателями. Это вообще ответственное и важнейшее качество любой политической силы. И сейчас, в новом политическом цикле, Партии предстоит проявить его в полном объеме».

Завершилось заседание принятием кадровых изменений партии. По итогам закрытого голосования, которое прошло в рамках пленарного заседания XVIII Съезда «Единой России», делегаты утвердили протокол по избранию членов руководящих органов партии.

Ротация генерального совета «Единой России» составила 40%. При этом более трети новых членов генсовета – секретари первичных и местных отделений Партии. Из действующего состава выведено 68 человек, введено – 72. Численность Генсовета составила 170 человек.

Из пермских партийцев в состав Генерального совета вошли член Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации Андрей Климов и координатор партийного проекта «Детский спорт» в ПФО, депутат Пермской городской думы Василий Кузнецов. Губернатор Пермского края Максим Решетников и председатель Пермской городской Думы Юрий Уткин выведены из состава. В обновленном составе остался секретарь первичного отделения Уинского муниципального района Сергей Бычин.

Из действующего состава Высшего совета «Единой России» выведено 15 человек, 14 введено. Ротация составила 16%. В состав Высшего совета был введен губернатор Пермского края Максим Решетников.

Состав Президиума Генерального совета «Единой России» обновился на 26%. Из него вышли 9 человек, вошли – 10 новых членов. В обновленный состав вошел член Совета Федерации РФ Андрей Климов, который также утвержден на пост заместителя секретаря генерального совета партии.

Фото: Пресс-служба партии «Единая Россия»

«На сегодняшний день мы понимаем, что партия должна быть ближе к людям и понятнее. Люди должны знать, чем мы занимаемся, как реализуем инициативы, какие направления деятельности задаёт нам партия. Для этого было дано прямое поручение председателя партии «Единая Россия» Дмитрия Медведева по контролю за реализацией национальных проектов. Это очень важная тема поскольку национальные проекты носят социальный характер и касаются всех без исключения жителей нашей страны», - подытожил секретарь регионального отделения партии «Единая Россия» Пермского края Вячеслав Григорьев.