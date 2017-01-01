Максим Решетников вошел в Высший совет «Единой России» Ротация прошла в рамках XVIII Съезда партии

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Максим Решетников

Фото: Константин Долгановский

В субботу, 8 декабря, в рамках XVIII Съезда партии «Единая Россия» прошла ротация кадров в Высший совет парторганизации. Так, туда был избран губернатор Пермского края Максим Решетников.

Помимо него, из руководителей субъектов в совет вошли главы Кемеровской области Сергей Цивилев, Бурятии Алексей Цыденов, Свердловской области Евгений Куйвашев, Ленинградской области Антон Дрозденко, Кировской области Игорь Васильев, Калужской области Анатолий Артамонов и Самарской области Дмитрий Азаров.

Всего из действующего состава Высшего совета партии выведено 15 человек, введено — 14, ротация составила 16%. Кадровые изменения в центральных и руководящих органах партии утвердили на пленарном заседании Съезда. Там же партийцы определили задачи и векторы работы «Единой России» на 2019 год.