«Единая Россия» объявила о запуске Высшей партийной школы Решение озвучено на XVIII Съезд партии в Москве

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В Москве стартовал XVIII Съезд партии «Единая Россия». Событие пройдёт в два дня — 7 и 8 декабря. В первый день Съезда Россия состоялась работа трёх дискуссионных площадок — «Обновление», «Открытость» и «Лидерство». На них партийцы подвели итоги региональных предсъездовских дискуссий «Обновление-2018» и озвучили внутренние изменения, которые начнутся в партии с 2019 года. Одним из главных итогов дискуссий стало решение о запуске Высшей партийной школы для членов «Единой России».

Фото: Пресс-служба партии «Единая Россия»

В работе Съезда принимают участие 3 тыс. 500 делегатов и гостей из всех регионов страны. Свою делегацию на Съезде представляет и Пермский край. Напомним, что в этом году делегатами на Съезд от Пермского края стали председатель земского собрания Верещагинского района Сергей Тунев, депутат Чернушинской городской думы Алексей Серебров, руководитель регионального отделения РО МООО «Российские студенческие отряды» Пермского края Алексей Блюмин, медседстра ГБУЗ ПК «Краевая больница имени Е. А. Вагнера» в Березниках Лариса Черных и глава администрации Басинского сельского поселения Октябрьского района Айрат Накиев.

Участие в Съезде также принимают секретарь регионального отделения партии «Единая Россия» Пермского края Вячеслав Григорьев, председатель Пермской городской Думы Юрий Уткин, депутат Пермской городской думы Василий Кузнецов и другие.

В рамках площадки «Открытость» представители регионов обсудили пути взаимодействия партии с гражданским обществом, цифровым пространством, а также повышение качества обратной связи с избирателями.

Решено, что партия поддержит грантами общественно значимые проекты первичных отделений «Единой России». По итогам рассмотрения заявок «первички» получат на реализацию своего проекта до 200 тыс. руб. с возможностью дополнительного привлечения средств. Участниками конкурса смогут стать сельские, городские первичные отделения, действующие на территории городских поселений и округов, административных центров.

Ещё один итог площадки «Открытость» — в следующем году «Молодая Гвардия Единой России» запустит образовательный проект «Другой университет». Планируется, что программа станет открытой платформой для общения молодежи с ведущими специалистами из различных сфер, выдвижения и реализации инициатив, развития личностных компетенций.

На площадке озвучили, что «Единая Россия» запускает информационную систему «Избиратель-депутат». Это единая база депутатов фракций партии, а также представителей Совета Федерации, являющихся членами «Единой России», которая содержит информацию о работе депутатов, округов и приемных.

На площадке «Обновление» рассказали о том, что партия создала собственное мобильное приложение «Партия на ладони», которое включает электронный партбилет, интегрировано с порталом Госуслуг и сервисом «Наблюдатель».

Помимо этого, теперь «Единая Россия» ежегодно к 1 декабря будет формировать рейтинг региональных и муниципальных депутатов на основе оценки однопартийцев. Считается, что это позволит повысить эффективность их работы, которая зачастую снижается в межвыборный период, а также укрепить их взаимодействие с первичным партийным звеном.

«Ожидания от дискуссионных площадок себя оправдали. Самое интересное, что мы узнали сегодня, — создаётся Высшая партийная школа. Радует, что в ней члены партии будут учиться, получать новые знания, для того чтобы совершенствовать свои навыки в дальнейшей жизни», — считает председатель земского собрания Верещагинского района Сергей Тунев.

Изменения коснулись и этических ориентиров партии. Запрос на усиление требований к членам партии показали региональные отделения во время дискуссий «Обновление-2018». В основе обновлённых этических норм партии — принципы личной скромности, выполнения обязательств, соблюдения прав и свобод человека, публичной защиты свой чести и достоинства.

Эксперты и участники площадки «Лидерство» затронули вопросы анализа и прогнозирования общественно-политической ситуации, управления рисками и подготовки партии к предстоящим избирательным кампаниям.

«В 2018 году прошло множество выборных кампаний, в том числе выборы президента Российской Федерации. В Пермском крае состоялись главные муниципальные выборы. Точно понятно, что меняется характер избирательных кампаний, существует запрос на новых и ярких людей. Работа партии усиливается, поэтому сегодня на повестке дня Съезда такие тезисы как открытость, лидерство, обновление. Делегаты и участники от Пермского края принимали участие в работе всех площадок, на каждой из них пермяки выступали и в качестве спикеров. Работа на выборах 2018 года в регионе признана успешной», — рассказал секретарь регионального отделения партии «Единая Россия» Пермского края Вячеслав Григорьев.

Во время работы дискуссионной площадки «Лидерство» член Высшего Совета партии «Единая Россия», генеральный директор Агентства политических и экономических коммуникаций Дмитрий Орлов заявил, что уточнение ценностных норм для членов «Единой России» позитивно скажется на обновлении партии.

«В условиях, когда борьба идет за каждый процент электоральной поддержки, за каждое кресло в законодательном собрании, этот компонент чрезвычайно важен», — подчеркнул он.

Руководитель Центра изучения новых коммуникаций Станислав Апетьян рассказал о новых медиа и отметил, что роль интернета в России и его влияние на избирательные кампании возрастает. Другой эксперт — аналитик Фонда «Общественное мнение» Григорий Кертман — заявил, в настоящее время нет оснований считать, что позиция «Единой России» в общероссийском рейтинге партий в будущем существенно изменится. Эксперт добавил, что рейтинг «вышел на плато» и не будет снижаться из-за отсутствия предпосылок.

Завтра, во второй день Съезда, состоится форум в виде дискуссионных площадок, которые будут посвящены реализации разделов программы партии за 2018 год. Запланировано проведение четырёх дискуссий: «Экономика роста», «Качество жизни», «Городская среда и чистая страна», «Развитие сельских территорий». На пленарном заседании Съезда будут определены задачи и векторы работы «Единой России» на 2019 год, а также будут утверждены кадровые изменения в центральных и руководящих органах партии.



