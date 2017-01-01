Уполномоченный по правам человека в Пермском крае в 15-й раз вручил премии неравнодушным пермякам Среди награждённых — журналист «Нового компаньона»

Твитнуть Поделиться Плюсануть Поделиться

Благодарственные письма создателям спектакля Зона голоса

Фото: Евгения Бродникова

Церемония награждения знаками и благодарностями уполномоченного по правам человека в Пермском крае по традиции проводится в первой декаде декабря и приурочена к Международному дню защиты прав человека (10 декабря) и Дню Конституции РФ (12 декабря). В 2018 году Основному закону нашей страны исполняется 25 лет. Это одна из самых молодых и самых прогрессивных конституций на планете, и церемония уполномоченного — ещё один повод напомнить, что в главном законе страны права и свободы человека обозначены как высшая ценность.

Церемония прошла в 15-й раз. За прошедшие 14 лет 37 жителей Пермского края получили нагрудные знаки уполномоченного по правам человека и 256 пермяков — благодарственные письма.

В 2018 году ещё четыре жителя Пермского края были награждены нагрудным знаком «За заслуги в сфере защиты прав и свобод граждан». Значок выполнен из серебра с позолотой, его барельефное изображение отражает смысл Конституции РФ и института уполномоченного по правам человека в Пермском крае.

Уже не в первый раз церемония прошла в зале заседаний предприятия «ЛУКОЙЛ-Пермь». Нефтяная компания предоставила не только помещение, но и подарки лауреатам. От лица губернатора Пермского края Максима Решетникова лауреатов приветствовала заместитель председателя правительства Пермского края Татьяна Абдуллина.

В нынешней церемонии в центре внимания оказались две важные темы общественной жизни: защита прав инвалидов и увековечение памяти жертв политических репрессий. Впрочем, общественные инициативы, связанные с другими областями социальной поддержки и защиты гражданских прав и свобод, тоже были отмечены уполномоченным.

За многолетний самоотверженный профессиональный труд по оказанию медицинской помощи и служение людям знака уполномоченного по правам человека удостоен заслуженный врач России, легенда соликамского здравоохранения, хирург с более чем 45-летним стажем Александр Черников. На его счету — более 20 тыс. операций, 110 подготовленных к профессиональной деятельности хирургов. Сегодня — уже на пенсии — он занимается пропагандой активного долголетия, издал уже 13 сборников стихов и книг воспоминаний.

Ещё один знак, вручённый за защиту права на здоровье, получила председатель Пермского регионального отделения Общероссийской общественной организации инвалидов «Всероссийское общество онкогематологии «Содействие» Светлана Намитова. Возглавляя общественную пациентскую организацию, сама пройдя нелёгкий путь преодоления болезни, Светлана Намитова занимается организацией благотворительных и просветительских событий — от масштабных конференций и методических семинаров до благотворительных фотосессий «Красота сильнее рака».

Почётного знака за развитие традиций социально ответственного бизнеса и вклад в реализацию целей устойчивого развития был удостоен генеральный директор ООО «ЛУКОЙЛ-Пермь», депутат Законодательного собрания Пермского края Олег Третьяков. Оправдывая миссию компании — «Энергию природных ресурсов обратить во благо человека», пермские нефтяники уже более 25 лет являются инициаторами уникальных технологий социально ответственного поведения бизнеса.

Четвёртый знак уполномоченного получила Светлана Неволина, председатель правления Пермской региональной общественной организации по поиску пропавших, защите и спасению людей в условиях чрезвычайных ситуаций «Поиск-Пермь» — за самоотверженный труд по поиску пропавших, защите и спасению людей в условиях чрезвычайных ситуаций. Основав в 2011-м первый в Прикамье поисковый отряд, Светлана Неволина все эти годы занимается делом, ради которого не жалеет ни времени, ни сил. Она является автором проекта «Академия детской безопасности «Умка», чей опыт по разработке и проведению уроков, направленных на профилактику несчастных случаев, пропажи и похищения детей, является уникальным не только в Пермском крае, но и в России.

Уполномоченный по правам человека в Пермском крае Павел Миков:

— Все эти люди уже много лет встают на защиту интересов общества, предлагают инновационные решения в рамках своей деятельности, вступают в полемику с органами власти и законодателями и ставят во главу угла интересы Человека, его конституционные права. Сегодня я от лица всего правозащитного сообщества нашего края говорю им слова благодарности.

Благодарственными письмами омбудсмена по итогам 2018 года были отмечены целый ряд людей и организаций.

Директор благотворительного фонда «Дедморозим» Надежда Ли получила благодарность из рук самого Павла Микова, который сказал при этом, что основная заслуга этого фонда — то, что он завоевал безусловное доверие: ведь фондов много, но не так много безупречных, таких как «Дедморозим». Председатель благотворительного фонда «Социальная деревня «Светлая» Светлана Калина получила благодарность за социальную поддержку и социализацию выпускников детских учреждений с ограничениями здоровья и молодых людей с ментальными нарушениями, для которых был успешно проведён эксперимент по самостоятельному проживанию.

Благодарности была удостоена руководитель Центра сурдопереводческих услуг Татьяна Копылова — за организацию первой в Пермском крае диспетчерской службы для инвалидов с нарушениями слуха, благодаря которой глухие люди могут вызвать скорую помощь или полицию, или просто позвонить родственникам. Был также отмечен автор идеи первого пермского пляжа для инвалидов Андрей Дерюшев: инклюзивный пляж открылся в июне на реке Мулянке; педагог Евгений Алексеев, участник эксперимента по профессиональной и социальной адаптации молодых инвалидов в техническом колледжа Кунгура; педагог дополнительного образования Светлана Чепкасова — за организацию инклюзивных экологических летних сплавов.

Были отмечены руководители социально ориентированных некоммерческих организаций. Анна Зуева («Территория семьи») получила благодарность за организацию временного проживания для детей из неблагополучных семей и женщин, подвергшихся домашнему насилию. Анна Фадеева, координатор проекта по адаптации бездомных «Территория передышки», — за организацию центра временного пребывания, где бездомным предоставляют не только пищу и кров, но и социальную, медицинскую и юридическую помощь, помогают найти родственников, восстановить документы и права собственности на жильё. Валентина Зиновьева («Память сердца» — организация детей-сирот Великой Отечественной войны) — за многолетний труд и личный вклад в патриотическое воспитание подрастающего поколения.

Когда благодарность принимала социальный предприниматель Светлана Алексеева, открывшая первый в России салон красоты для онкологических пациентов, Павел Миков сказал, что благодаря её деятельности появился не просто социальный салон красоты, а место общения и взаимовыручки для людей, оказавшихся в сложнейшей жизненной ситуации. Кроме всего прочего, Светлана Алексеева — мама четырёх детей и лауреат всероссийского конкурса «Успешная мама».

Вообще, на церемонии можно было встретить немало удивительных людей. Анна Частухина, ветеран труда, труженик тыла, прибыла на церемонию из села Бымок Кунгурского района. Будучи «ребёнком войны», потерявшим в годы Великой Отечественной войны родителей, она решила на собственные средства, сэкономленные из пенсии, поставить в родном селе мемориальную доску в память о погибших героях той войны. И поставила — за что и получила благодарственное письмо Павла Микова.

Антон Мысляев читает стихи

Фото: Евгения Бродникова

Антон Мысляев пока не получил благодарность от уполномоченного, но стал настоящим героем церемонии. Он пришёл поддержать Аллу Мезенцеву, руководителя своего творческого коллектива — инклюзивного театра «Пространство любви», который участвовал в конкурсе видеороликов «Толерантное отношение к инвалидам», и с трибуны с выражением читал стихотворение Роберта Рождественского «Человеку надо мало». Антон Мысляев — первый в России социальный волонтёр с синдромом Дауна. Он уже стал героем документального фильма «Волонтёр как и все» и год назад представлял пермских добровольцев на площадке ООН в Женеве.

Кстати, победители конкурса видеороликов «Толерантное отношение к инвалидам», который проводило министерство социального развития Пермского края, тоже были награждены в ходе церемонии. Второе место получила общественная организация «Конфетти» из Краснокамска, первое место — театр «Пространство любви», а Гран-при уехал в Соликамск, в молодёжную организацию «Я вижу сердцем».

Целый ряд благодарственных писем был вручён пермякам и жителям края, занимающимся сохранением памяти жертв политических репрессий. Среди них — создатели иммерсивного аудиоспектакля «Зона голоса. Пермь. 1937»: продюсер Любовь Орлова, режиссёр Марк Букин, драматург Ксения Гашева и композитор Андрей Платонов; авторы книги «Трагедия народа: книга памяти жертв политических репрессий Кочёвского района» — библиотекари из Кочёва Екатерина Останина, Евгения Епанова и Галина Седегова, которые занялись темой репрессий, когда изучали историю собственных семей. Награды им вручили депутаты Законодательного собрания Пермского края Елена Зырянова и Сергей Ветошкин. Село Кочёво входит в депутатский округ Елены Зыряновой, и на церемонии она говорила о том, как много делают для отдалённых районов библиотечные центры.

Наконец, уже второй раз благодарственное письмо уполномоченного по правам человека получила редактор отдела культуры Издательского дома «Компаньон» Юлия Баталина — за принципиальность в освещении темы политических репрессий и за редактирование на общественных началах бюллетеня Пермского отделения общества «Мемориал».