Игорь Комаров и руководство края проинспектировали стройку «Любимова» в Березниках

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Фото: Пресс-служба губернатора Пермского края

Сегодня, 7 декабря, полпред президента в ПФО Игорь Комаров совместно с губернатором Пермского края Максимом Решетниковым и главным федеральным инспектором по Пермскому края Сергеем Половниковым проинспектировал ход строительства жилого комплекса «Любимов» в Березниках. Предполагается, что в него переедут порядка 14 тыс. березниковцев из зоны техногенной аварии.

Напомним, финансирование на реализацию проекта застройки «Любимов» идёт из трёх источников — федерального и краевого бюджета и поступлений от ПАО «Уралкалий». Бюджет проекта составляет порядка 10 млрд. руб.

Более подробную информацию о ходе строительства полпреду и губернатору представили первый заместитель председателя правительства, министр строительства и архитектуры Михаил Сюткин и глава Березников Сергей Дьяков. Как заверил министр, отставание на ряде объектов, вызванное банкротством двух подрядчиков будет успешно преодолено. Жители двух домов, которые должна была построить обанкротившаяся компания «Камская долина» уже скоро справят новоселье.

Во время визита чиновники осмотрели и саму строительную площадку домов второй очереди. По плану их должны сдать в 2019 году. Строительство всех 13 домов второй очереди уже идёт. В начале месяца были объявлены конкурсы на строительство ещё четырёх 16-этажных домов. Они будут введены в эксплуатацию в 2020 году.

Во время обсуждения планов строительства и ввода жилых домов и социальной инфраструктуры Игорь Комаров отметил, что важно реально оценивать условия строительства. Полпред поручил краевому минстрою рассмотреть возможность синхронизации графиков строительства жилых домов и социальной инфраструктуры, чтобы школа и детский сад были готовы принять маленьких жильцов, которые заедут в новые дома.

Максим Решетников отметил, что важно при строительстве выдерживать как сроки, так и качество жилья.

«Мы понимаем, что люди ждут свои квартиры давно. Они хотят поскорее переехать и обжить новые квартиры, и не переживать, что где-то что-то отвалится и из-за «недоделок». Ради того, чтобы уложиться в сроки, нельзя жертвовать качеством», — подчеркнул глава региона.

Помимо прочего, Игорь Комаров и Максим Решетников также побывали в квартирах дома № 7 по улице Дощенникова, который готовится к сдаче. С высоты 18-го этажа Полномочный представитель президента в ПФО обозрел панораму нового жилого массива «Любимов» расположенного в экологически чистом лесу.

Также Игорю Комарову представили детский сад на 240 мест, который строители готовят к сдаче. Он оснащён необходимым оборудованием, что даст маленьким березниковцам возможность изучать робототехнику. Кроме того, учреждение оборудовано для детей с ограниченными возможностями здоровья. Например, на каждом этаже трёхэтажного детсада есть специальный санузел для маломобильных групп населения, есть лифт, который позволит детям с особенностями здоровья подниматься на любой этаж.

Напомним, в зоне техногенной аварии в Березниках аварийными признаны 123 дома. В переселении нуждаются порядка 14 тыс. человек.

В микрорайоне «Любимов» уже построено 10 домов для них. К ноябрю 2018 года новоселье там отметили порядка 3 тыс. человек. В общей сложности до 2021 года в ЖК «Любимов» возведут дома на 6 тыс. новых квартир, куда смогут переехать более 14 тыс. человек.

Источник — пресс-служба губернатора Пермского края