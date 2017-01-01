Омбудсмен Пермского края наградил предприятия группы «ЛУКОЙЛ»

Твитнуть Поделиться Плюсануть Поделиться

Фото: пресс-служба предприятия

7 декабря в центральном офисе «ЛУКОЙЛа-ПЕРМЬ» состоялась традиционная церемония награждения знаками и благодарностями уполномоченного по правам человека в Пермском крае. Это событие уже много лет проходит в первой декаде декабря и приурочено ко Дню прав человека и Дню Конституции РФ. В ходе церемонии стеллами «За развитие традиций социально ответственного бизнеса и вклад в реализацию целей устойчивого развития» были награждены предприятия «ЛУКОЙЛ-Пермнефтеоргсинтез» в лице генерального директора Сергея Андронова и «ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ» в лице первого заместителя генерального директора — главного инженера Игоря Мазеина.

По словам краевого омбудсмена Павла Микова, подтверждая миссию компании «ЛУКОЙЛ» «Энергию природных ресурсов обратить во благо человека», пермские нефтяники уже более 25 лет реализуют уникальные технологии социально ответственного бизнеса.

«Благодарю за высокую оценку заслуг коллективов предприятий группы «ЛУКОЙЛ» в Пермском крае. Ежегодно мы направляем средства на ремонт и строительство школ, больниц, в духовную сферу, возводим спортивные сооружения. Всё это мы делаем от чистого сердца и на благо людей нашего края. Занимаемся и развитием человеческого потенциала. Так, на нашем предприятии работают 2800 человек, а с начала этого года более 6 тысяч человек прошли переобучение, подготовку. Это значит, что каждый работник прошёл несколько курсов обучения. И все знания, весь этот интеллект направляется на развитие экономики Пермского края», — заявил в ответном слове генеральный директор ООО «ЛУКОЙЛ-Пермнефтеоргсинтез» Сергей Андронов.

Всего знаками и благодарностями уполномоченного по правам человека в этом году были награждены 26 человек, в том числе волонтёры-работники организаций группы «ЛУКОЙЛ», участвовавшие в восстановлении святого источника Трифона Вятского в Пермском районе.

Источник — пресс-служба ООО «ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ»