Назначен новый глава Cледственного комитета Чернушинского района

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Приказом Следственного комитета Российской Федерации от 5 декабря 2018 года на должность руководителя Чернушинского межрайонного следственного отдела следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Пермскому краю назначен подполковник юстиции Альберт Габтрахманов. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Ранее Габтрахманов занимал должность заместителя руководителя следственного отдела по городу Горнозаводску. В органах Следственного комитета проходит службу с сентября 2007 года.

За примерное исполнение служебных обязанностей назначенный руководитель неоднократно поощрялся приказами председателя Следственного комитета Российской Федерации и руководителя следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Пермскому краю.