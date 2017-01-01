ПГНИУ и Санкт-Петербургский университет ИТМО запустят совместную магистратуру Корпоративным партнёром проекта выступил «ЭР-Телеком Холдинг»

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Фото: Андрей Белоусов

Пермский университет и Санкт-Петербургский университет информационных технологий, механики и оптики (ИТМО) запускают новую магистерсткую программу. Партнёром трёхстороннего соглашения выступает компания «ЭР-Телеком Холдинг».

Церемония подписания соглашения о трёхстороннем сотрудничестве состоялась сегодня, 7 декабря, на площадке ПГНИУ. Документ подписали ректор Пермского университета Игорь Макарихин, ректор университета ИТМО Владимир Васильев и президент «ЭР-Телеком Холдинг» Андрей Кузяев.

Соглашение предусматривает открытие в сентябре 2019 года сетевой корпоративной магистратуры по профилю «Технология разработки программного обеспечения». Студенты механико-математического факультета ПГНИУ частично будут проходить обучение по этой программе в университете ИТМО.

Кроме этого, ПГНИУ и «ЭР-Телеком Холдинг» будут совместно реализовывать программы бакалавриата «Инфокоммуникационные технологии и системы связи» и «Прикладная математика и информатика», а также курсы повышения квалификации действующих сотрудников «ЭР-Телеком Холдинга».

Игорь Макарихин назвал событие знаковым, подчеркнув, что университет ИТМО является одним из лидеров российского образования. В свою очередь Владимир Васильев добавил, что университет также третий год подряд, наряду с МГУ, входит в сотню лучших университетов мира. «Мне очень приятно, что мы будем сотрудничать именно в направлении, которое связано с новыми технологиями, прорывными вещами, которые будут основываться на искусственном интеллекте, машинном обучении, когнитивных технологиях, больших данных и т. д. Мы будем готовить не специалиста, а профессионала в данной области конкретно под условия заказчика», — отметил он.

Подготовка студентов будет проходить не только в Перми и Санкт-Петербурге, но также и в зарубежных образовательных учреждениях, которые являются партнёрами ИТМО. Речь идёт о странах Европы, США и Австралии, пояснил Владимир Васильев.

В первый набор, по словам Игоря Макарихина, войдут 20—30 человек, которые пройдут обучение на бесплатной основе. «Мы объявляем совместную программу, размещаем информацию о программе на сайте приёмной комиссии. Абитуриенты, которые попадут на направления «Прикладная математика и информатика», будут учиться по совместной, разработанной вузами программе. Сдавать экзамены они будут в ИТМО, а наш университет зачтёт приложение к диплому и сам диплом», — рассказал Игорь Макарихин.

Он также добавил, что программа, по которой будут готовить специалистов, ориентирована в первую очередь на потребности «Эр-Телеком Холдинга».

Генеральный директор «Эр-Телеком Холдинга» Андрей Кузяев в свою очередь отметил, что это первый подобный образовательный проект, который начинает компания. По его словам, набор специалистов будет проводиться на конкурсной основе. «Нам нужны люди, которые понимают, что такое ИИ, и способны разрабатывать современные цифровые сервисы. Для нас большая честь, что один из крупнейших вузов страны поддержал нашу инициативу. Вместе с Пермским университетом мы хотим создать специальную образовательную программу именно в части магистратуры», — заявил Андрей Кузяев. Он также добавил, что в дальнейшем компания готова инвестировать в своих специалистов, развивать и давать возможность заниматься научной и прикладной деятельностью.