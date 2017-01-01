«Спартак» достался городу Администрации Перми удалось реализовать свой замысел и выкупить спортивный манеж на Рабочей, 9

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Сегодня, 7 декабря, состоялись торги по продаже имущественного комплекса легкоатлетического манежа «Спартак» в рамках банкротства ООО «Магнит-Инвест».

Кроме легкоатлетического манежа площадью 10,2 тыс.кв. м в его состав входят два земельных участка площадью 15,7 тыс. кв. м и 914 кв. м. Общая начальная стоимость лота составила 159,9 млн руб. По решению суда победителем может стать участник торгов, который не только предложит максимальную цену имущества должника, но и обеспечит надлежащее содержание и использование легкоатлетического манежа «Спартак» в соответствии с его целевым назначением как спортивно-физкультурного объекта.

На торги поступила только одна заявка — от департамента имущественных отношений администрации Перми. Заявку мэрии признали соответствующей требованиям, и по закону сейчас с ней должны заключить договор купли-продажи.

Напомним, манеж вместе с земельным участком входит в конкурсную массу обанкротившегося ООО «Магнит-Инвест». Основным кредитором общества является АКБ «Экопромбанк», также признанный несостоятельным. В прошлом году манеж выставили на открытый аукцион, чтобы впоследствии на этом участке появились жилые дома. Это вызвало возражения у городских властей.

Администрация Перми считается основным потенциальным покупателем актива, так как власти Пермского края поручили ей выкупить манеж с целью сохранения спортивного функционала объекта. Чиновники обратились в УФАС Пермского края и указали, что продажу манежа, как социально важного объекта, необходимо проводить не с помощью аукциона, а через конкурс, так как эта процедура позволяет выбрать победителя по ряду критериев, а не только на основании цены.

Антимонопольщики с этим согласились и аннулировали торги. Конкурсные управляющие пытались опротестовать решение УФАС, но безрезультатно.

Начальная стоимость лота составляла 300,9 млн руб., но после того как суды подтвердили, что объект можно продавать только с помощью конкурса и с условием сохранения спортивного назначения здания, цена снизилась. На 29 августа 2018 года рыночная стоимость объекта оценивалась в 177,7 млн руб. Однако в бюджете в Перми на выкуп манежа заложено только 160 млн руб. Поэтому мэрия решила участвовать в торгах на втором этапе конкурса, когда цена снизится ещё на 10%.

Ранее депутат Пермской городской думы Сергей Богуславский сообщил «Новому компаньону», что они ожидают получить манеж в муниципальную собственность до Нового года. «Думаю, что манеж откроет двери для занятия спортом не ранее чем через год, потому что не менее полугода уйдёт только на обследование, ремонт и реконструкцию. Сейчас там даже тепла нет», — пояснил депутат.